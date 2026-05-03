Ovog puta pažnju su privukle maturantkinje iz Bugarska, čija su modna izdanja izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Njihove haljine, inspirisane glamuroznim stilom Met Gala, mnogi su opisali kao preterane i prenaglašene.

Na snimcima iz Plovdiva dominiraju dugačke haljine sa tilom, šljokicama, perlama i neobičnim krojevima. Pojedine maturantkinje odlučile su se za ekstravagantne detalje poput plašteva i metalnih korseta, dok su druge birale princeza kroj sa bogatim ukrasima. Jasno je da je cilj bio da se istaknu i ostave snažan utisak, čak i po cenu odustajanja od jednostavnosti i elegancije.

Pored devojaka, i maturanti su pratili ovaj trend, birajući odela upečatljivih dezena i boja, što dodatno doprinosi utisku da je reč o pravom modnom spektaklu. Upravo zbog toga mnogi su ovaj događaj nazvali „bugarskom verzijom Met Gale“, iako su komentari publike bili podeljeni.

Dok jedni smatraju da je reč o kreativnom izrazu i hrabrom modnom izboru, drugi kritikuju preterivanje i kič. Na društvenim mrežama pojavili su se i duhoviti komentari poput „Met Gala sa AliExpressa“, koji dodatno oslikavaju različite reakcije javnosti.

Iako inspiracija dolazi sa svetskih modnih događaja koje predvode ličnosti poput Anna Wintour, jasno je da se trendovi često prilagođavaju lokalnom ukusu. U Bugarskoj su ovakva modna izdanja postala gotovo tradicija na maturama, gde se naglasak stavlja na glamur i upadljivost.

Bez obzira na komentare, jedno je sigurno – matura ostaje poseban trenutak za mlade, a izbor haljine način da izraze svoju ličnost i stil. I dok će se o modnim ukusima uvek raspravljati, energija, radost i entuzijazam maturanata ostaju u prvom planu.