Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, prokomentarisao je na Iksu nedavnu izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona o tome da su američi predsednik Donald Tramp, kineski lider Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin deo globalne promene koja deluje protiv Evrope.

- Potrebna je deeskalacija, umesto stalnog traženja spoljnog neprijatelja kako bi se opravdali unutrašnji neuspesi - poručio je Dmitrijev.

On je dodao da će Evropska unija i Velika Britanija pretrpeti ogromne posledice usled cunamija energetske krize, koji će ih, prema prognozama ruskog zvaničnika, pogoditi u maju.

- Oni će morati da isprave svoje pogrešne pristupe i politike kako bi preživele - zaključio je.Mnoge zemlje, uključujući SAD, sve više razumeju ključnu, sistemski važnu ulogu ruske nafte i gasa za globalnu ekonomsku stabilnost.

Sankcije protiv Rusije su neefikasne i destruktivne, napisao je ranije Dmitrijev na Telegramu.

