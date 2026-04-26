. Redovne mušterije plaćaju unapred za dodatne vekne hleba koje nikada neće pojesti, a pekara ostavlja te vekne sa strane za svakoga kome su potrebne.

U nekim gradovima, hleb se ostavlja da visi u platnenim kesama ispred pekare preko noći.

Koncept je sličan „caffè sospeso“ u Napulju, gde mušterije plaćaju za dodatne kafe koje stranci kasnije mogu besplatno da zatraže. Obe tradicije prethode modernim sistemima socijalne pomoći. Ova praksa, takođe, čuva dostojanstvo osobe koja prima pomoć.

Praksa je zaživela u mnogim gradovima u Španiji, pa i u Madridu. Hleb može da uzme svako kome treba, bez ikakvog objašnjenja. Veoma je humana, a pekari i lokalci ne odustaju od nje.