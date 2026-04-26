Bivši premijer Izraela Naftali Benet i vođa najveće opozicione stranke Jair Lapid najavili su spajanje dve stranke i zajedničku kandidaturu protiv Benjamina Netanjahua i njegove stranke na izborima 2028. godine.

Naziv nove stranke biće "Zajedno – Predvođeni Naftalijem Benetom", rekao je Benetov portparol.



Kako su naveli, ovo je potez koji će dovesti do "ozdravljenja" države.

"Bivši premijer Naftali Benet i bivši premijer Jair Lapid objaviće prvi korak u procesu ozdravljenja Države Izrael: spajanje stranaka Ješ Atid i stranke Benet 2026 u jedinstvenu stranku koju će predvoditi bivši premijer Naftali Benet", navodi se u saopštenju iz Benetovog ureda.



Poručili su i da će ovo dovesti do okrupnjavanja opozicije čiju je razjedinjenost godinama koristio Benjamin Netanjahu.

"Ovaj potez ujedinjuje 'reformski blok', okončava unutrašnje borbe i omogućava da se svi napori ulože u odlučujuću pobedu na predstojećim izborima i da se Izrael vodi ka neophodnim reformama", dodaje se u saopštenju.



Nedavna anketa lista Maariv pokazala je da je Benetova stranka izjednačena sa strankom Likud premijera Benjamina Netanjahua sa 24 mesta u Knesetu, dok je Ješ Atid osvojio 7.

Benet, koji je ranije izjavio da se njegov pristup zasniva na unapređenju pitanja o kojima postoji politički konsenzus, navodno je bio u kontaktu sa šefom stranke Lapid i Jašar, Gadijem Ajzenkotom, kako bi razgovarali o potencijalnom formiranju nove zajedničke stranke pod nazivom "Novi Izrael".

Vođe opozicionih stranaka pozdravljaju spajanje stranaka Naftalija Beneta i opozicionog lidera Jaira Lapida pod jednu jedinstvenu izbornu listu, dok članovi koalicije premijera Benjamina Netanjahua osuđuju taj potez kao pokušaj dovođenja arapske stranke Ra'am Mansura Abasa na vlast.

"Pozdravljam svako ujedinjenje u bloku", rekao je predsednik Demokrata Jair Golan, navodeći da će njegova stranka predstavljati čvrstu demokratsku i liberalnu okosnicu u sledećoj vladi.

Benet-Lapidova vlada, koja je bila na vlasti od 2021. do 2022. godine, ušla je u istoriju uključivanjem arapske stranke Ra'am, koju je predvodio Mansur Abas, u svoju raznoliku koaliciju desničarskih, centrističkih i levičarskih stranaka.

Koalicija je označila prvi prekid premijerskog mandata Benjamina Netanjahua od 2009. godine, a mnogi na desnici su joj se žestoko protivili i vršili pritisak na članove Benetove stranke Jamina da odu. U tome su uspeli nakon godinu dana, kada su poslanici stranke srušili vladu, što je izazvalo izbore koji su vratili Netanjahua na vlast.