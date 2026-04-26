"Sinoć smo videli najbolje od američke uprave", napisao je on na platformi X, prenosi Skaj njuz.
Patel je istakao da je "ponosan što radi za predsednika (Sjedinjenih Američkih Država) Donalda Trampa, koji snažno podržava organe reda širom zemlje", kao i što predvodi agenciju koja "24 sata dnevno radi na zaštiti američkih građana".
On je dodao da je istraga o jučerašnjoj pucnjavi i dalje u toku i pozvao sve koji imaju informacije da se obrate nadležnim organima.
Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani, a napadač savladan.
U incidentu nije bilo povređenih.
BRAVO, POLICIJO Patel zahvalio pripadnicima policije i bezbednosnih službi na reakciji tokom pucnjave
Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel zahvalio je danas, kako je naveo, hrabrim pripadnicima policije i bezbednosnih službi, koje su brzo reagovale i zaštitile građane tokom pucnjave u hotelu Hilton u Vašingtonu.
