Ona je snimala piramide u Gizi za Nat Geo dokumentarac. Istraživali su kako su piramide izgledale.

"Pustinja je bila ispunjena vodom. Kanali iz Nila vodili su pravo do ruba piramide, što objašnjava kako su prevozili te ogromne blokove do lokacije. Čak su imali i pozlaćeni vrh nazvan piramidion koji bi se presijavao po egipatskoj pustinji. Godinama kasnije, lopovi su skinuli beli sloj i iskoristili ga za izgradnju džamija i tvrđava", navela je.







Dodala je da kamen sa piramida krasi zidove srednjovekovnog Kaira.

"Većina ljudi svakog dana prolazi pored ovih građevina, ne shvatajući da zapravo gledaju u piramide. Međutim, zlatni vrhovi nikada nisu pronađeni. Gde su?", kazala je.



Ovaj zanimljiv snimak je na Instagramu prikupio milion pregleda i gotovo 80.000 lajkova.