Turski parlament usvojio je zakon koji zabranjuje deci mlađoj od 15 godina korišćenje društvenih mreža.

Prema novim pravilima, takvi korisnici neće moći da otvore naloge, a platforme će morati da uvedu sisteme za verifikaciju starosti.

Takođe, biće obavezne da ponude jednostavne alate za roditeljski nadzor, uključujući kontrolu transakcija i vremena korišćenja, kao i sprečavanje obmanjujućeg oglašavanja.

Strane igre sa više od 100.000 dnevnih korisnika u Turskoj moraće da imaju predstavnika za usklađivanje sa zakonima.