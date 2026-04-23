Izraelsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je od kompanije za vojnu tehnologiju Elbit naručilo avionsku municiju u vrednosti od dodatnih 200 miliona dolara.

U saopštenju se navodi da je porudžbina, koja se odnosi na više narednih godina, deo jačanja spremnosti za kratkoročne borbene scenarije, ali i priprema za očuvanje bezbednosti u narednoj deceniji, prenosi Tajms of Izrael.

Naručena avionska municija obuhvata rakete i druge bombe koje koristi izraelsko ratno vazduhoplovstvo za napade i presretanja.

U januaru je potpisan sličan ugovor između ministarstva i kompanije Elbit, sa sedištem u Izraelu, vredan 183 miliona dolara, takođe za avionsku municiju.