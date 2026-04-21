Američki aerodromi bi već početkom maja mogli da uđu u ozbiljan haos, jer preti novi talas ogromnih gužvi na bezbednosnim kontrolama. Razlog je dramatično upozorenje iz vrha američke administracije da novca za plate zaposlenih jednostavno ponestaje.

Ministar za unutrašnju bezbednost Markvejn Malin otvoreno je upozorio da bi čak 50.000 radnika moglo da ostane bez zarada zbog delimične blokade rada vlade.

Kako prenosi Rojters, predsednik SAD Donald Tramp je još krajem marta pokušao da ublaži situaciju, pa je naložio Ministarstvu za unutrašnju bezbednost da koristi vanredna sredstva kako bi se isplatile plate zaposlenima u Upravi za bezbednost saobraćaja (TSA). Ti radnici su već ranije bili bez plata oko šest nedelja, što je izazvalo ozbiljne poremećaje na aerodromima širom zemlje.

Međutim, Malin sada upozorava da se taj novac ubrzano troši.

„Ta sredstva će biti potrošena ako nastavimo ovim putem do prve nedelje maja, jer moj budžet za plate u DHS iznosi nešto više od 1,6 milijardi dolara na svake dve nedelje“, rekao je on.

On je dodatno naglasio da posle naredne isplate više neće biti nikakvog prostora za manevrisanje.

„Nakon toga više nema vanrednog fonda, pa predsednik ne može da izda još jednu izvršnu uredbu kojom bi se koristio novac, jer tog novca više nema“, upozorio je Malin.

Ovo nije prvi put da se američki aerodromi suočavaju sa sličnim problemom. Zaposleni u TSA već su prošle jeseni ostali bez plata tokom šest nedelja, što je tada izazvalo ogromne gužve i nezadovoljstvo putnika.

Situacija je dodatno pogoršana u martu, kada je višenedeljni zastoj u Kongresu doveo do toga da su redovi na pojedinim aerodromima trajali i duže od četiri sata — najduže u gotovo 25 godina postojanja TSA.

Dodatni udarac predstavlja i odlazak zaposlenih — više od 500 službenika napustilo je posao od sredine februara, što dodatno slabi sistem i povećava rizik od potpunog kolapsa u narednim nedeljama.