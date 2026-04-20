Mediji su analizirali više od 300 članaka objavljenih u poslednjih pet godina u različitim iranskim vojnim časopisima.



Iran aktivno proučava sukob Rusije i Ukrajine i prilagođava svoje oružane snage zahtevima savremenog ratovanja, pišu mediji, pozivajući se na naučne radove iranskih vojnih zvaničnika.

Mediji su analizirali više od 300 članaka objavljenih u poslednjih pet godina u različitim iranskim vojnim časopisima. Kako se ističe, Iran je pažljivo pratio delovanje Rusije, kao i način na koji se Ukrajina prilagodila borbi protiv mnogo snažnijeg protivnika.

Tako je Iran, proučivši iskustvo ruskih udara dronovima i ukrajinsku proizvodnju bespilotnih letelica, odlučio da se osloni na jeftine tehnologije. Pored toga, pokazuje interesovanje za modernizaciju sajber-ratovanja uz upotrebu malih dronova i veštačke inteligencije.



Istovremeno, tehničke promene u iranskoj vojsci podrazumevaju i prelazak na mobilnije jedinice, kao i unapređenje obuke i taktike ratovanja. Predstavnik Komandno-štabne akademije Irana Hosein Dadvan izneo je takav predlog vlastima. Istraživači ukazuju da su velike vojne formacije u savremenim uslovima spore i ranjive.

U februaru 2025. godine bivši i sadašnji zvaničnici NATO-a ocenili su da je ukrajinski sukob iz temelja promenio koncept ratovanja.

U prvi plan, po njihovom mišljenju, dolazi masovna proizvodnja jeftinog, "potrošnog" oružja, kao što su bespilotni sistemi.