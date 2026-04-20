Velike pukotine na ledenom pokrivaču Grenlanda značajno su se raširile i produbile za samo 5 godina, pokazala je nova 3D mapa. To znači da se ova kopnena masa otcepljuje brže nego što su naučnici prethodno mislili, piše LiveScience.

Većina ovih pukotina nalazi se oko ivica ledenog pokrivača, odakle odvode istopljeni led u okean. Osim toga, pukotine guraju istopljenu vodu i toplotu ispod glečera na kopnu, a naučnici veruju da to može dovesti do domino efekta koji bi izazvao katastrofalno topljenje tih glečera i skok nivoa mora.

Ledeni pokrivač prekriva oko 80 odsto kopna Grenlanda i na najdebljem delu debeo je 3 kilometra. Voda koja nastaje topljenjem ovog leda već je glavni izvor skoka nivoa mora, koji je 14 milimetara od devedesetih godina, rekao je Tomas Čadli, glaciolog Univerziteta u Daramu i glavni autor studije, u videu.



Topljenje dovodi do bržeg toka vode niz padine i doline, što dodatno istanjuje ledeni pokrivač, objasnio je on.

- Kako se topljenje ubrzava, možemo očekivati stvaranje novih i još dubljih pukotina - rekao je on.

U studiji objavljenoj u Nature Geoscience oni su uporedili 3D mape pukotina iz 2016. i 2021. vidi se da su pukotine porasle za 25 odsto.

- Kako rastu pukotine, one se hrane mehanizmom koji sve ubrzava. Proces može da ubrza tok leda i da dovede do domino efekta koji bi mogao dramatično da otopi led na Grenlandu - rekao je Jan Hauat, profesor glaciologije na Državnom univerzitetu Ohaja.



Raniji proračuni pokazuju da ako se istopi ledeni pokrivač Grenlanda, nivo mora bi skočio za 7 metara, što bi ugrozile milijarde ljudi širom planete.

- Ako nastavimo trenutnim putem, možemo da vidimo da nivo mora skoči 10 ili čak 20 metara samo zbog Grenlanda i Atlantika - rekao je Čadli.