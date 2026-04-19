Američki planovi u vezi sa Iranom poslednjih nedelja ulaze u novu fazu neizvesnosti, a u samom vrhu vlasti, kako se sada vidi, nisu svi bili spremni da idu do kraja.

Donald Tramp, prema navodima dobro obaveštenih izvora, odlučno je odbacio ideju o slanju američkih vojnika na iransko ostrvo Harg, i to iz jednog razloga koji se stalno ponavlja – procene da bi gubici mogli biti ogromni, prenosi Webtribune.





Strah od ranjivosti američkih trupa

Iako su ga, kako tvrde izvori, pojedini krugovi uveravali da bi operacija mogla biti uspešna i da bi preuzimanje ostrva Harg otvorilo vrata za kontrolu pristupa ključnom pomorskom pravcu, Tramp nije bio spreman da rizikuje. U njegovoj proceni, američki vojnici bi se u takvom scenariju našli u izuzetno ranjivoj poziciji, praktično kao laka meta, što je dodatno uticalo na njegovu odluku da odustane od te ideje.

Ta dilema nije nastala ni iz čega. Još krajem marta, Tramp je otvoreno govorio o mogućnosti da se iranska nafta preuzme po modelu koji je ranije primenjivan prema Venecueli. U tom kontekstu, ostrvo Harg se nametnulo kao ključna tačka, jer predstavlja glavni iranski centar za izvoz nafte. Upravo zato je ideja o njegovom zauzimanju dobila na značaju u određenim strateškim krugovima u Vašingtonu.

Pokreti marinaca i neuspešni pregovori

U međuvremenu, dodatnu pažnju izazvala je informacija da je više od 2.000 američkih marinaca upućeno na Bliski istok iz baze u San Dijegu. Mnogi analitičari su to odmah povezali sa potencijalnom operacijom usmerenom ka ostrvu Harg, videći u tom potezu pripremu za konkretnu akciju na terenu. Ipak, kako se sada pokazuje, sama politička odluka o takvoj operaciji nije bila doneta.

Sve se to dešava u širem kontekstu zaoštrenih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Krajem februara, zajedno sa Izraelom, SAD su započele seriju udara na ciljeve unutar Irana, što je dovelo do velikih posledica – prema dostupnim podacima, stradalo je više od 3.000 ljudi. Situacija se dodatno zakomplikovala kada su Vašington i Teheran početkom aprila pristali na dvonedeljno primirje.

Međutim, ni to primirje nije donelo dugoročno smirivanje. Pregovori koji su potom održani u Islamabadu završeni su bez konkretnog rezultata. Nije bilo zvaničnih potvrda o nastavku sukoba, ali su Sjedinjene Američke Države u međuvremenu krenule u blokadu iranskih luka, čime je pritisak nastavljen drugim sredstvima.