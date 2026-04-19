Dok se priroda polako budi u svom punom sjaju, nagoveštavajući tople praznične dane, aprilska ćud ipak ostaje verna svojoj prevrtljivoj prirodi, pa nas, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u narednom periodu očekuje prava smena godišnjih doba u malom – od skoro letnjih temperatura do kratkotrajnih prolećnih osveženja. Dok iščekujemo praznike koji nam donose priliku za predah u prirodi, važno je oslušnuti šta nam nebo poručuje, jer će se sunčani intervali smenjivati sa prolaznim naoblačenjima, pripremajući teren za topli i sušni kraj meseca.

Sudeći po najavama meteorologa pred nama je nestabilno vreme, a novo naoblačenje i zahlađenje stiže već 20. aprila!

Za 1. maj toplo, ali sa kišom

Zahlađenje će potrajati tri dana, nakon čega dolazi do smirivanja, razvedravanja i porasta temperature.

- Krajem aprila bi maksimalne dnevne temperature mogle biti blizu 24 stepena. Za sada nema nekog jačeg zahlađenja, ni jačeg otopljenja, a ni preterane stabilizacije. Deluje da će za 1. maj biti relativno toplo sa pravim majskim temperaturama i do 25 stepeni, ali ima uslova za kišu i pljuskove, obično uranak prođe sa nekim pljuskovima - naglasio je on.

Posle 21. aprila moguć i sneg

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, takođe predviđa nešto jače pogoršanje vremena 21. aprila.

- Do petka umereno do znanto oblačno, povremeno uz kišu i ređu pojavu pljuskova, ali se češće padavine uglavnom očekuju nad središnjim i južni predelima. Od četvrtka će biti i pojave pljuskova, a vetar će okrenuti na severozapadni smer. Za vikend suvo i neznato svežije. Dok je oko 21. aprila moguće konkretnije pogoršanje i zahlađenje te bi tada uz relativno hladno vreme moglo biti kiše i snega na najvišim planinama. Posle 25. aprila bi počeo period nestabilnog vremena sa temperaturama oko proseka - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.