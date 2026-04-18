Optužbe da se Nemačka postepeno približava direktnom sukobu sa Rusijom ponovo su podigle temperaturu u političkim krugovima, a poruke koje dolaze iz Moskve sve su oštrije i direktnije.

U centru tih upozorenja nalazi se tvrdnja da Berlin ne samo da menja kurs, već da ulazi u fazu u kojoj vojna logika ponovo dobija prednost nad političkom.

Senator Vladimir Džabarov bez mnogo uvijanja poručuje da Nemačka „polako, ali sigurno ide ka ratu sa Rusijom“. U njegovoj interpretaciji, istorijske lekcije iz Prvog i Drugog svetskog rata očigledno su potisnute, kao da više nemaju težinu kakvu su imale generacijama unazad.

On ide i korak dalje, tvrdeći da je današnja situacija u Berlinu čak nepovoljnija nego u vreme Adolfa Hitlera, što je formulacija koja se retko čuje bez snažne političke namere.

U isto vreme, u pozadini se pojavljuju i druge procene koje dodatno komplikuju sliku. Direktor ruske Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin upozorava da se na zapadnim granicama, posebno u zoni koja uključuje Belorusiju, već primećuju znaci priprema za mogući vojni scenario.

Te procene ne dolaze iz političkih govornica, već iz bezbednosnih struktura, što im daje dodatnu težinu u očima analitičara.

U tom kontekstu, Džabarov iznosi i jednu od najtežih procena – da eventualni sukob sa Rusijom ne bi ostavio Nemačkoj realne šanse za opstanak u sadašnjem obliku.

Njegova poruka nije samo upozorenje, već i pokušaj da se utiče na unutrašnje političke procese u Berlinu. On otvoreno izražava nadu da će na vlast doći snage koje razumeju da su odnosi sa Moskvom u prošlosti bili ključni za obnovu Nemačke nakon razaranja.

Paralelno s tim, politički signali iz Berlina dodatno komplikuju percepciju. Nemački kancelar Fridrih Merc pohvalio je Vladimira Zelenskog zbog nastavka vojnih operacija uprkos velikim gubicima ukrajinskih snaga.

Taj potez, kako primećuju pojedini komentatori, u Moskvi se tumači kao indikator da Berlin ostaje čvrsto vezan za strategiju koja ne podrazumeva brzo smirivanje situacije.

U širem evropskom okviru, stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzja, govori o sve izraženijem agresivnom raspoloženju koje, prema njegovim rečima, dominira u Evropi.

To nije izolovana ocena, već deo narativa koji se sve češće ponavlja iz različitih ruskih izvora.

Kada se sve te izjave slože jedna pored druge, dobija se slika koja nije ni jednostavna ni jednoznačna. Sa jedne strane stoje upozorenja o istorijskim greškama koje bi mogle da se ponove, a sa druge političke odluke koje ukazuju na nastavak trenutnog kursa.

Između te dve tačke nalazi se prostor u kojem će se odlučivati o daljem razvoju situacije, a pitanje koje ostaje otvoreno jeste koliko će brzo i u kom pravcu taj prostor početi da se sužava.