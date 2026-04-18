To je prvi put da će vlada aktivirati plan, koji je osmišljen tokom energetske krize koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine, prenosi Rojters.

Aktiviranje prve faze plana za energetsku krizu podrazumeva da na tržištu goriva neće biti neposrednih nestašica.

U ovoj fazi, tržišta energije će se pažljivo pratiti, dok se vlada i industrija pripremaju za pogoršanje situacije.

Holandski premijer Rob Jeten u petak je izjavio da će njegova vlada u ponedeljak objaviti mere koje će stanovnicima te zemlje nadoknaditi rastuće troškove energije.

Očekuje se da će mere uključivati poreske olakšice za vlasnike automobila, ali ne i smanjenje poreza na gorivo.

