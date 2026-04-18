"Produženje ukidanja sankcija na rusku naftu nesumnjivo će izazvati ekstremnu anksioznost, histeriju i negodovanje među ratnim huškačima u EU i Britaniji", napisao je Dmitrijev na svom Telegram kanalu, prenosi RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, sve više razumeju ulogu ruske nafte i gasa u globalnoj ekonomskoj stabilnosti.
Dmitrijev je ocenio da su sankcije protiv Rusije "neefikasne i destruktivne" i poručio da Rusija nastavlja da sarađuje sa SAD "u ekonomskim i energetskim pitanjima".
Kako je naveo, produženje ublažavanja sankcija na rusku naftu uticaće na preko 100 miliona barela nafte u tranzitu.
"Produženje ukidanja sankcija na rusku naftu u tranzitu za još 30 dana, čemu su se svi ratni huškači žestoko protivili, uticaće, kao i prošlog puta, na preko 100 miliona barela nafte u tranzitu", napisao je Dmitrijev.
Ministarstvo finansija SAD je u subotu objavilo da je obnovilo licencu za prodaju ruske nafte, produžavajući ublažavanje američkih sankcija na sirovu naftu utovarenu na brodove pre 17. aprila, pri čemu dokument važi do 16. maja.
Komentari (0)