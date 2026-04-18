"Produženje ukidanja sankcija na rusku naftu nesumnjivo će izazvati ekstremnu anksioznost, histeriju i negodovanje među ratnim huškačima u EU i Britaniji", napisao je Dmitrijev na svom Telegram kanalu, prenosi RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, sve više razumeju ulogu ruske nafte i gasa u globalnoj ekonomskoj stabilnosti.

Dmitrijev je ocenio da su sankcije protiv Rusije "neefikasne i destruktivne" i poručio da Rusija nastavlja da sarađuje sa SAD "u ekonomskim i energetskim pitanjima".

Kako je naveo, produženje ublažavanja sankcija na rusku naftu uticaće na preko 100 miliona barela nafte u tranzitu.

"Produženje ukidanja sankcija na rusku naftu u tranzitu za još 30 dana, čemu su se svi ratni huškači žestoko protivili, uticaće, kao i prošlog puta, na preko 100 miliona barela nafte u tranzitu", napisao je Dmitrijev.

Ministarstvo finansija SAD je u subotu objavilo da je obnovilo licencu za prodaju ruske nafte, produžavajući ublažavanje američkih sankcija na sirovu naftu utovarenu na brodove pre 17. aprila, pri čemu dokument važi do 16. maja.