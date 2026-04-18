Najvažnije:

Američki predsednik Donald Tramp kaže da možda neće produžiti prekid vatre sa Iranom ako pregovori propadnu. Takođe je upozorio da će SAD obezbediti iranski nuklearni materijal „u mnogo neprijateljskijem obliku“ ako se ne postigne dogovor o njegovom mirnom transferu. Ranije je izrazio uverenje da su obe strane blizu dogovora.

Američke i iranske delegacije trebalo bi da održe pregovore u ponedeljak, rekli su iranski izvori za CNN. SAD nisu potvrdile da su razgovori zakazani.

Samo nekoliko brodova prošlo je kroz plovni put u petak, uprkos tome što je iranski ministar spoljnih poslova rekao da je otvoren za komercijalne brodove. Predsednik iranskog parlamenta rekao je da će se moreuz ponovo zatvoriti ako SAD ne ukinu svoju pomorsku blokadu.

SAD su ponovo privremeno ukinule sankcije ruskoj nafti dok administracija pokušava da ublaži cene.

UŽIVO

Iran napao položaje kurdskih separatista u iračkom Kurdistanu

Pojavili su se prvi izveštaji o iranskom napadu dronom na položaje iransko-kurdskih separatista u regionu Kurdistana u Iraku.

U međuvremenu je objavljena i vizuelna potvrda trenutka kada je iranski dron pogodio položaje kurdskih separatista u iračkom Kurdistanu.

Teheran: Ormuski moreuz neće ostati otvoren ukoliko SAD nastave blokadu



Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf je rekao da će odluka o tome da li će moreuz ostati otvoren ili zatvoren zavisiti od situacije na terenu, naglasivši da plovni put neće ostati otvoren ukoliko SAD zadrže pomorsku blokadu.

Musavi je poručio da vazduhoplovne snage IRGC-a ostaju u punoj pripravnosti i spremne da brane Iran.

RGC upozorava na "lažne narative" o Ormuskom moreuzu

Komandant vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi, upozorio je na pokušaje neprijatelja da širi "lažne narative" o situaciji u Ormuskom moreuzu i pravilima Irana u vezi sa tim plovnim putem.

Musavi je u objavi na društvenim mrežama odao počast bivšem komandantu mornarice IRGC-a Alirezi Tangsiriju, koji je, kako je naveo, poginuo tokom nedavnih napada koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, preneo je portal "Press TV". Tangsiri je opisan kao "arhitekta novog poretka u Ormuskom moreuzu" i osoba koja je pre smrti naredila zatvaranje plovnog puta za neprijatelje i njihove saveznike.

Tramp: Prekid vatre sa Iranom bi mogao da bude okončan ako do srede nema sporazuma

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi prekid vatre sa Iranom mogao da bude okončan ukoliko se do srede ne postigne dugoročni sporazum o prekidu vatre. Govoreći novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" na povratku iz Finiksa u Vašington, Tramp je rekao da bi mogao da "ne produži primirje".

"Možda ga neću produžiti, ali blokada iranskih luka će ostati. Dakle, imate blokadu i nažalost moramo ponovo da počnemo da bacamo bombe", rekao je Tramp, prenosi Rojters. On je, međutim, naveo i da postoje "prilično dobre vesti" u vezi sa situacijom sa Iranom, ali nije želeo da iznese dodatne detalje.

SAD produžile izuzeće za kupovinu ruske nafte do 16. maja

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Tramp produžila je izuzeće koje dozvoljava zemljama da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne derivate na moru za oko mesec dana, saopštilo je američko Ministarstvo finansija. Prema dokumentu objavljenom na sajtu američkog Ministarstva finansija, dozvoljena je kupovina nafte utovarene na brodove od petka do 16. maja, preneo je Rojters. Time je produženo prethodno izuzeće od 30 dana koje je isteklo 11. aprila.

BONUS VIDEO