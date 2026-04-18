Seda kosa često deluje kao da „ne prima“ farbu, ali problem nije u boji, već u strukturi vlasi. Sede dlake su prirodno zatvorenije i glađe, takozvane „staklaste“, zbog čega pigment teže prodire u njih. Zato klasično farbanje često daje slabije rezultate, čak i kada se koriste kvalitetne farbe.

Frizerka Violeta iz Beograda otkriva nekoliko trikova kako da se farba bolje primi i duže zadrži na sedoj kosi.

Pred-pigmentacija

Ako su sede vlasi uporne, može pomoći pred-tretman. Nanesite 3% ili 6% hidrogen na suve sede pramenove oko 10 minuta pre farbanja. To pomaže da se vlas „otvori“ i bolje primi pigment.

Nakon toga se kosa ne ispira, već se samo prosuši fenom, pa se preko nje nanosi farba.

Za sedu kosu najčešće se koristi 6% hidrogen (20 vol), jer dovoljno otvara kutikulu bez preteranog posvetljivanja.

Precizno nanošenje farbe

Farbanje uvek počnite od delova gde je seda kosa najizraženija, najčešće oko lica i na temenu. Na tim mestima farba treba da deluje najduže.

Produženo vreme delovanja

Sedu kosu često je potrebno držati pod farbom 5–10 minuta duže nego što je navedeno u uputstvu (ukupno oko 45 minuta), osim ako proizvođač ne preporučuje drugačije.

Blago zagrevanje kose fenom, dok je pod kapom za tuširanje, može dodatno pomoći da se kutikula otvori i pigment bolje veže.

Održavanje sede kose

Za dugotrajniji efekat preporučuje se upotreba šampona bez sulfata i maski za farbanu kosu, kako bi se sprečilo brzo ispiranje pigmenta iz vlasi.