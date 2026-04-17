Jedan park u Londonu zatvoren je nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak u kojem se tvrdi da su dronovi sa „radioaktivnim i kancerogenim materijalima“ lansirani ka izraelskoj ambasadi.

Metropolitanska policija potvrdila je da je u toku operacija u Kensington Gardensu, gde službenici proveravaju „određeni broj odbačenih predmeta“, prenose britanski mediji.

Policajci obučeni u zaštitna odela i sa gas-maskama primećeni su u parku neposredno pre 9 časova ujutru, što je dodatno pojačalo zabrinutost među građanima.

Sve se dešava nakon što je grupa „Harakat Ašab al-Jamin al-Islamia“ navodno objavila da je usmerila dva drona sa „radioaktivnim i opasnim kancerogenim materijalom“ prema izraelskoj ambasadi koja se nalazi u blizini.

Snimak iz parka

Na video-snimku koji je ova grupa objavila vide se dve osobe u belim zaštitnim odelima kako upravljaju dronovima na kojima se nalazi njihov znak.

Snimak, za koji se pretpostavlja da je nastao u lokalnom parku, prikazuje trenutak kada dron poleće i uzdiže se u vazduh.

Metropolitanska policija saopštila je da su antiterorističke jedinice upoznate sa ovim tvrdnjama, ali su naglasile da izraelska ambasada nije bila meta napada.

Grupa preuzela odgovornost

Ista grupa preuzela je odgovornost za više incidenata od početka sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, uključujući i paljenje vozila hitne pomoći koja pripadaju jednoj jevrejskoj humanitarnoj organizaciji.

U objavljenom video-snimku naveli su da su „ušli u drugu fazu operacija“.

Kapije Kensington Gardensa bile su zatvorene, a građanima su upućena jasna upozorenja da park nije dostupan.

„Opasni uslovi, ne ulaziti“, stajalo je na postavljenim obaveštenjima.

Policija na terenu

Na licu mesta primećena su policijska vozila, kao i beli šator, dok su službenici radili u zaštitnoj opremi.

Policija je saopštila da pojedini pripadnici nose zaštitnu opremu iz predostrožnosti, uz napomenu da su svesni da takav prizor može izazvati zabrinutost kod građana.

„Ne verujemo da u ovom trenutku postoji povećan rizik po javnu bezbednost, ali molimo građane da izbegavaju ovo područje dok traje policijska operacija“, naveli su iz policije.

Postavljeni su kordoni i javnosti nije dozvoljen pristup parku i okolnim delovima.

