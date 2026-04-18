Ovog puta je rekao da spisak proizvodnih pogona povezanih sa Ukrajinom, raštrkanih širom Evrope, koji je objavila ruska vojska, treba posmatrati kao spisak mogućih meta.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je listu tvrdeći da zapadni saveznici Kijeva planiraju značajno povećati proizvodnju dronova dugog dometa za napade na Rusiju.

Vojska je upozorila da bi takav potez mogao dodatno uvući evropske zemlje uključene u projekat u direktan sukob sa Moskvom.

- Dana 26. marta 2026. godine, usred rastućih gubitaka i sve akutnijeg nedostatka ljudstva u ukrajinskim oružanim snagama, rukovodstvo nekoliko evropskih zemalja odlučilo je da poveća proizvodnju i isporuku dronova Ukrajini za napade na rusku teritoriju - saopštilo je u sredu rusko Ministarstvo odbrane i dodalo:

- Ovu odluku smatramo namernim korakom koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije širom evropskog kontinenta i puzećoj transformaciji ovih zemalja u stratešku pozadinsku bazu za Ukrajinu. Sprovođenje scenarija — koje su izneli predstavnici kijevskog režima — koji uključuju terorističke napade na Rusiju korišćenjem dronova proizvedenih u Evropi, navodno "ukrajinskih", dovelo bi do nepredvidivih posledica - dodalo je ministarstvo.

Prema podacima Ministarstva odbrane, više postrojenja vezanih za proizvodnju dronova za Ukrajinu nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Danskoj, Holandiji, Letoniji, Litvaniji, Češkoj, Finskoj i Poljskoj.