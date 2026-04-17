Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je desetodnevno primirje sa Hezbolahom, koje je stupilo na snagu u ponoć, “privremeno” i da se izraelske odbrambene snage (IDF) ne povlače sa teritorija u Libanu, kao i da će preostale misije u toj zemlji biti dovršene, ako bude neophodno i silom, preneli su izraelski mediji.

“IDF drži i nastaviće da drži sva područja koja je očistio i zauzeo“, naveo je Kac u saopštenju.

On je dodao da su kopneni manevar u Libanu i udari na Hezbolah širom Libana postigli mnoge rezultate, ali da oni još nisu u potpunosti ostvareni.

“Nalazimo se u Libanu usred rata protiv Hezbolaha, uz privremeno zamrzavanje sukoba i desetodnevni prekid vatre“, naveo je Kac.

On je ukazao da je demontiranje oružja Hezbolaha vojnim ili diplomatskim sredstvima, bio i ostaje cilj kampanje Izraela.

“Trenutno je stvorena i značajna diplomatska prednost kroz direktno učešće američkog predsednika Donalda Trampa i posvećenost ovom cilju, uz istovremeno vršenje pritiska na libansku vladu“, rekao je ministar.

Tramp je ranije nagoveštavao direktne pregovore između Libana i Izraela nakon prekida vatre.

“Nastavićemo sa čišćenjem terorističke infrastrukture, uključujući uništavanje kuća u libanskim pograničnim selima koja su postala teroristička uporišta“, kazao je Kac.

On je priznao da se u novoj bezbednosnoj zoni na jugu Libana, koja se proteže do reke Litani, još uvek nalaze neprijateljski borci i oružje, dodajući da će ona biti očišćena diplomatskim sporazumom, ili obnavljanjem borbi, preneo je Tajms of Izrael.

“Ako se neprijateljstva nastave, svi stanovnici koji se vrate u bezbednosnu zonu moraće da se evakuišu kako bi misija mogla da se završi“, upozorio je Kac, naglašavajući da će Izrael takođe napasti ciljeve Hezbolaha severno od reke Litani.