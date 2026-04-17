Posade amfibijskog desantnog broda USS Tripoli i nosača aviona USS Abraham Lincoln, raspoređenih na Bliski istok u vezi sa ratom protiv Irana, suočile su se sa nestašicom hrane i obrocima lošeg kvaliteta, izveštava USA Today.

Publikacija, pozivajući se na porodice vojnika, izveštava da se zalihe hrane na brodovima smanjuju: svežeg povrća i voća nema, porcije su smanjene, a meni se uglavnom sastoji od prerađene hrane.

Ulaska u luke radi obnavljanja zaliha nisu planirana dok se misija ne završi.

Oba broda su deo operativne grupe američke mornarice raspoređene u regionu kao deo vojne operacije protiv Irana. Nosač aviona USS Džerald Ford se takođe trenutno nalazi u tom području.