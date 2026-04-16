Situacija na zapadnim granicama Rusije i Belorusije ponovo ulazi u fazu koja izaziva ozbiljnu zabrinutost u bezbednosnim krugovima.

Prema rečima direktora ruske Spoljne obaveštajne službe Sergeja Nariškina, dešavanja duž tog prostora više se ne mogu posmatrati kao uobičajena vojna dinamika, već kao proces koji sve više poprima obrise dugoročne pripreme.

On je otvoreno poručio da je stanje izuzetno napeto i ukazao na konkretne promene koje se odvijaju u regionu – intenzivnu militarizaciju ekonomija baltičkih država i Poljske, ubrzanu izgradnju vojnih kapaciteta, kao i razvoj mobilizacionog potencijala.

Kako je naglasio, ne radi se samo o jačanju vojske i naoružanja, već o sveobuhvatnom prilagođavanju društava mogućim kriznim scenarijima.

U tom kontekstu, posebnu pažnju privlači odluka Poljske i baltičkih zemalja da se povuku iz Konvencije o zabrani nagaznih mina. Nariškin smatra da taj potez nije izolovan, već deo šire strategije.

Istovremeno, duž istočnih granica ovih država podiže se nova infrastruktura i utvrđenja, što dodatno ukazuje na promenu bezbednosnog pristupa.

Nariškin je u svojoj analizi povukao i istorijsku paralelu, podsećajući na procese koji su prethodili Drugom svetskom ratu.

Ipak, naglasio je i važan detalj – da tadašnji napad na Poljsku nije došao sa Istoka, već sa Zapada, što je, prema njegovim rečima, često zanemareno u savremenim tumačenjima.

Takođe je podsetio na ulogu Crvene armije u oslobađanju Poljske od nacističke okupacije, ističući da su sovjetski vojnici tada doneli slobodu u jednom od najtežih perioda za tu zemlju.

Ova istorijska paralela, prema njegovim rečima, nije samo podsećanje, već način da se sadašnja situacija sagleda u širem kontekstu.

U tom smislu, izgovorio je i ključnu poruku – da postoji mogućnost da se istorija ponovi.

Takve izjave u diplomatskim i bezbednosnim krugovima ne prolaze nezapaženo. Pojedini analitičari smatraju da kombinacija militarizacije, infrastrukturnog jačanja i političkih odluka, poput povlačenja iz međunarodnih sporazuma, stvara novu realnost na terenu.

S druge strane, ima i onih koji smatraju da je reč o preventivnim merama i signalima, a ne nužno o pripremi za direktan sukob.

Ipak, jedno je jasno – tempo promena na granicama Rusije i Belorusije ubrzano raste. A kada se istorijske analogije ponovo pojavljuju u zvaničnim izjavama, to obično znači da poruke nisu namenjene samo domaćoj javnosti, već i međunarodnoj zajednici.

Koliko će ova napetost ostati na nivou upozorenja, a koliko će prerasti u konkretnije događaje, ostaje otvoreno pitanje.