Američki predsednik Donald Tramp izjavio je tokom privatne večere sa holandskim kraljevskim parom u Beloj kući da želi "brzo da okonča" rat sa Iranom, piše Vol strit džurnal (WSJ) uz ocenu da njegova strategija za postizanje tog cilja ne podrazumeva popuštanje, već maksimalno povećanje pritiska na Teheran.

Zvaničnici upoznati sa detaljima razgovora u ponedeljak navode da je Tramp uz večeru koja je podrazumevala supu od spanaća, školjke i dijetalnu koka kolu rekao holandskom kralju Vilemu-Aleksanderu i kraljici Maksimi da želi da se poveća pritisak.

Holandska vlada je već odbila da pomogne Trampu u vezi sa blokadom iranskih luka, što je nazvala "zabrinjavajućim" i "eskalacijom za eskalacijom", a holandski premijer Rob Jeten, iskoristio je posetu monarha kako bi osigurao poziv i rekao Trampu da će evropski saveznici osnovati međunarodnu koaliciju kako bi pomogli u obezbeđivanju Ormuskog moreuza - ali tek nakon završetka borbi.

"Slažemo se da se ne slažemo. Obrok je bio prekratak da bismo uverili jedni druge, ali dovoljno dug da bolje razumemo međusobne stavove", rekao je Jeten koji je takođe prisustvovao večeri.

Američki zvaničnici sa bogatim iskustvom na Bliskom istoku procenili su da je malo verovatno da će trenutna iranska vlada odustati od svojih nuklearnih ambicija - čak i ako rizikuje da dovede zemlju do ekonomske propasti, a istakli su i da nakon što su u američkim i izraelskim napadima ubijeni mnogi visoki iranski lideri, a prazninu popunjavaju drugi tvrdolinijaši režima koji se smatraju još radikalnijim i koji nisu pokazali mnogo interesa za kompromis, piše WSJ.

Dodaje se i da se Tramp suočava s vlastitim pritiscima jer glasno krilo Republikanske stranke negoduje zbog mogućnosti još jednog skupog rata na Bliskom istoku, dok se Trampovi republikanski saveznici na Kapitolu brinu da bi rat i posledice na cene benzina i inflaciju kod kuće mogli da koštaju Republikansku stranku na međuizborima.

Sa druge strane, navodi se, Saudijska Arabija, ključni američki saveznik u regionu, vrši pritisak na SAD da ukine blokadu zbog straha da bi Iran mogao da aktivira posredničke militantne grupe u Jemenu kako bi napale pomorsku trgovinu u Crvenom moru i zatvorile još jednu vitalnu arteriju u globalnoj trgovini energijom.