Uprkos primirju u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, više od 26 miliona ljudi u Iranu prijavilo se za vojnu službu u okviru kampanje "Žrtvuj svoj život", prenosi DPA, pozivajući se na IRIB.

Prema navodima državnog radija, dobrovoljci će biti raspoređeni zajedno sa Revolucionarnom gardom i regularnom vojskom, a planirano je i formiranje ljudskih lanaca radi zaštite potencijalnih meta napada. U Iranu živi oko 90 miliona stanovnika.

Među prijavljenima su, kako navodi IRIB, i najviši državni zvaničnici, uključujući predsednika Masuda Pezeškijana, većinu ministara, kao i brojne političare, sportiste i umetnike. Prijavio se i predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf.

U međuvremenu, uprkos primirju, pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje traju. Američka administracija ocenjuje razgovore kao produktivne i izražava oprezan optimizam u vezi sa mogućim sporazumom, ali negira da je zvanično tražila produženje primirja.

Paralelno sa diplomatskim naporima, na snazi je i američka pomorska blokada iranskih luka, koja obuhvata brodove svih zemalja koji ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze. Vašington navodi da podržava slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz, ali ne i saobraćaj koji direktno doprinosi iranskoj ekonomiji dok pregovori traju.