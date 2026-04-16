Visoki zvaničnici američkog Ministarstva odbrane razgovarali su sa rukovodiocima velikih kompanija, uključujući "General Motors" i "Ford Motor", o mogućem povećanju proizvodnje oružja i vojne opreme, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

Prema navodima lista, preliminarni razgovori počeli su još pre rata u Iranu, dok administracija predsednika SAD Donalda Trampa nastoji da proizvođači automobila i drugi američki industrijski giganti preuzmu veću ulogu u proizvodnji vojne opreme, preneo je Rojters.

Zvaničnici odbrane naveli su da bi američki proizvođači mogli da pomognu tradicionalnim izvođačima radova u oblasti odbrane i pitali kompanije da li bi mogle brzo da preusmere deo proizvodnje na potrebe vojne industrije.

Među kompanijama koje su učestvovale u razgovorima bili su "General Motors" i proizvođač vozila i mašina "Oškoš", naveo je list.

Rojters nije mogao da potvrdi izveštaj, dok Pentagon, "General Motors", "Ford", "General Aerospejs" i "Oškoš" nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Zvaničnik Pentagona je rekao za list da je Ministarstvo odbrane SAD "posvećeno brzom proširenju baze odbrambene industrije koristeći sva dostupna komercijalna rešenja i tehnologije kako bi se osiguralo da američke snage zadrže odlučujuću prednost".

Tramp se u martu sastao sa rukovodiocima sedam kompanija iz odbrambene industrije dok Pentagon pokušava da obnovi zalihe oružja potrošene u američkim napadima na Iran i drugim nedavnim vojnim operacijama.

Lider SAD-a je ovog meseca zatražio povećanje vojnog budžeta za 500 milijardi dolara, na ukupno 1,5 biliona dolara, u trenutku kada traje američki rat protiv Irana.