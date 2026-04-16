Izgledi za dogovor: Trampova administracija se oseća „dobro u pogledu izgleda za dogovor“ sa Iranom, saopštila je Bela kuća, napominjući da bi potencijalna druga runda razgovora verovatno bila održana u Pakistanu. Iranski ministar spoljnih poslova rekao je da Teheran ostaje posvećen promociji mira nakon sastanka sa pakistanskim vojnim šefom — ključnim posrednikom.

• Američka blokada: Iranska vojska je zapretila zabranom plovidbe u Crvenom moru ako SAD nastave blokadu iranskih luka. Centralna komanda SAD je saopštila da je blokada „potpuno zaustavila“ ekonomsku pomorsku trgovinu Teherana, dok su iranski mediji izvestili da su četiri broda putovala u i iz zemlje.

• Izraelsko-libanski razgovori: Izraelski bezbednosni kabinet se sastao kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u Libanu dok je IDF nastavila bombardovanje usmereno na Hezbolah koji podržava Iran.

UŽIVO!

 

Pezeškijan: Nijedna sila ne može da prisili iranski narod na pokornost

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da nijedna sila na svetu ne može da prisili iranski narod na pokornost.

"Iran ne želi rat i nestabilnost, već je uvek isticao važnost dijaloga i konstruktivne interakcije sa svim zemljama sveta. Međutim, svaki pokušaj nametanja bilo kakve volje zemlji ili njene prisile na predaju osuđen je na propast i iranska nacija nikada neće popustiti pred takvim pristupom", naglasio je iranski predsednik tokom posete raznim odeljenjima Službe za vanredne situacije Teherana, prenosi TV Press.

On je ukazao na, kako je naveo, "trenutne dvostruke standarde u međunarodnoj politici", naglašavajući da je svaka vojna ofanziva protiv suverenih zemalja potpuno kršenje svih prihvaćenih međunarodnih principa.

"Šta je opravdalo vojnu agresiju na našu zemlju? Kakvo opravdanje postoji u okviru međunarodnog prava i humanitarnih principa za ciljanje civila, elite, dece i uništavanje vitalnih centara kao što su škole i bolnice?", upitao je Pezeškijan.

On je pohvalio "neuporedivo i primerno jedinstvo" Iranaca tokom 40-dnevnog rata koji je "osujetio ciljeve neprijatelja".

Bi-Bi-Si: Liban nije upoznati sa Trampovim tvrdnjama o pregovorima sa Izraelom

Liban nije upoznat ni sa kakvim predstojećim kontaktom sa Izraelom, rekao je neimenovani zvaničnik iz predsedničkog kabineta te zemlje za Bi-Bi-Si.

On je to rekao nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa da će danas doći do razgovora lidera Libana i Izraela.

"Pokušavam da dobijem malo prostora za disanje između Izraela i Libana. Prošlo je mnogo vremena otkako su dva lidera razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi danas", napisao je Tramp.

Republikanci u Senatu podržali Trampovu prodaju oružja Izraelu

Senat Sjedinjenih Američkih Država blokirao je dve rezolucije koje bi zaustavile prodaju oko 450 miliona dolara vrednog oružja Izraelu, nakon što su republikanci podržali administraciju američkog predsednika Donalda Trampa.

Rezolucije, koje su predvodili senator Berni Sanders i deo demokrata, odnosile su se na isporuke bombi i buldožera, uz tvrdnje da bi njihova upotreba mogla da doprinese kršenju zakona o američkoj stranoj pomoći i kontroli izvoza oružja.

Prva mera odnosila se na prodaju buldožera vrednih 295 miliona dolara, a rezultat glasanja bio je 59 prema 40 protiv usvajanja rezolucije.

Druga rezolucija odnosila se na prodaju 12.000 bombi opšte namene, vrednu 151,8 miliona dolara, kao i prateće usluge. Ta mera je odbijena sa 63 glasa protiv i 36 za.

Senator Berni Sanders rekao je da Izrael koristi američko oružje u napadima koji pogađaju civile, dok je pozvao SAD da iskoriste svoju vojnu pomoć kao politički pritisak za prekid nasilja.

Kina poziva Iran na obnavljanje plovidbe u Ormuskom moreuzu

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pozvao je iranskog kolegu Abasa Arakčija da uloži napore kako bi se obnovila normalna plovidba kroz Ormuski moreuz, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika.

 

Vang je naveo da bi suverenitet i bezbednost Irana u Ormuskom moreuzu trebalo da budu poštovani i zaštićeni, ali je dodao da sloboda i bezbednost plovidbe kroz taj plovni put takođe moraju da budu garantovane.

Prema njegovim rečima, obnavljanje normalnog saobraćaja kroz moreuz predstavlja zajednički interes međunarodne zajednice.

Iran upozorava na "opasne posledice" američkih poteza u Persijskom zalivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je na "opasne posledice" američkih stavova i akcija usmerenih na Persijski zaliv i Ormuski moreuz.

Arakči je tokom telefonskog razgovora sa kineskim kolegom Vang Jijem rekao da bi, kako je naveo, "provokativne akcije" Sjedinjenih Američkih Država dodatno zakomplikovale situaciju u regionu, aludirajući na pokušaje Vašingtona da uspostavi, kako to naziva, "pomorsku blokadu" Irana i utiče na brodski saobraćaj kroz moreuz, preneo je portal "Pres TV".

U razgovoru sa kineskim zvaničnikom, iranski ministar je izneo i najnovija regionalna dešavanja nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile dvonedeljno zatišje u napadima na Iran.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da predlog od 10 tačaka koji je izneo Iran predstavlja "upotrebljivu osnovu za pregovore".

Ipak, nakon razgovora o prekidu vatre održanih u Islamabadu, Teheran je izrazio žaljenje da su, kako navodi, "prekomerni zahtevi" Vašingtona sprečili uspeh pregovora.

Iranski zvaničnici su istakli da je potpuni prekid svih oblika napada protiv zemlje "ključni" uslov Islamske Republike.

Arakči je u razgovoru takođe zahvalio Kini i Rusiji na odluci da se suprotstave, kako je naveo, "nerazumnom" i jednostranom nacrtu rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o regionalnoj situaciji.

Kina i Rusija su 7. aprila uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se Iran poziva da ponovo otvori Ormuski moreuz, koji je Teheran zatvorio za, kako navodi, "neprijateljske zemlje i njihove saveznike nakon najnovijeg talasa američkih i izraelskih napada".

Arakči je ocenio da je protivljenje Pekinga i Moskve pomoglo da se spreči dalja eskalacija tenzija u regionu. Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pohvalio je "otpornost" iranskog naroda tokom sukoba i naglasio spremnost Pekinga da pomogne naporima za unapređenje diplomatije i okončanje krize.

Tramp: Danas pregovori lidera Izraela i Libana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će danas biti održani pregovori između Izraela i Libana o primirju.

On je na svojoj društvenoj mreži Trut napisao da će pregovori biti obavljeni između lidera dve zemlje.

 