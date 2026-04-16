Izgledi za dogovor: Trampova administracija se oseća „dobro u pogledu izgleda za dogovor“ sa Iranom, saopštila je Bela kuća, napominjući da bi potencijalna druga runda razgovora verovatno bila održana u Pakistanu. Iranski ministar spoljnih poslova rekao je da Teheran ostaje posvećen promociji mira nakon sastanka sa pakistanskim vojnim šefom — ključnim posrednikom.

• Američka blokada: Iranska vojska je zapretila zabranom plovidbe u Crvenom moru ako SAD nastave blokadu iranskih luka. Centralna komanda SAD je saopštila da je blokada „potpuno zaustavila“ ekonomsku pomorsku trgovinu Teherana, dok su iranski mediji izvestili da su četiri broda putovala u i iz zemlje.

• Izraelsko-libanski razgovori: Izraelski bezbednosni kabinet se sastao kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u Libanu dok je IDF nastavila bombardovanje usmereno na Hezbolah koji podržava Iran.

Kina poziva Iran na obnavljanje plovidbe u Ormuskom moreuzu Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pozvao je iranskog kolegu Abasa Arakčija da uloži napore kako bi se obnovila normalna plovidba kroz Ormuski moreuz, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika.

Vang je naveo da bi suverenitet i bezbednost Irana u Ormuskom moreuzu trebalo da budu poštovani i zaštićeni, ali je dodao da sloboda i bezbednost plovidbe kroz taj plovni put takođe moraju da budu garantovane. Prema njegovim rečima, obnavljanje normalnog saobraćaja kroz moreuz predstavlja zajednički interes međunarodne zajednice.

Iran upozorava na "opasne posledice" američkih poteza u Persijskom zalivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je na "opasne posledice" američkih stavova i akcija usmerenih na Persijski zaliv i Ormuski moreuz.

Arakči je tokom telefonskog razgovora sa kineskim kolegom Vang Jijem rekao da bi, kako je naveo, "provokativne akcije" Sjedinjenih Američkih Država dodatno zakomplikovale situaciju u regionu, aludirajući na pokušaje Vašingtona da uspostavi, kako to naziva, "pomorsku blokadu" Irana i utiče na brodski saobraćaj kroz moreuz, preneo je portal "Pres TV".

U razgovoru sa kineskim zvaničnikom, iranski ministar je izneo i najnovija regionalna dešavanja nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile dvonedeljno zatišje u napadima na Iran.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da predlog od 10 tačaka koji je izneo Iran predstavlja "upotrebljivu osnovu za pregovore".

Ipak, nakon razgovora o prekidu vatre održanih u Islamabadu, Teheran je izrazio žaljenje da su, kako navodi, "prekomerni zahtevi" Vašingtona sprečili uspeh pregovora.

Iranski zvaničnici su istakli da je potpuni prekid svih oblika napada protiv zemlje "ključni" uslov Islamske Republike.

Arakči je u razgovoru takođe zahvalio Kini i Rusiji na odluci da se suprotstave, kako je naveo, "nerazumnom" i jednostranom nacrtu rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o regionalnoj situaciji.

Kina i Rusija su 7. aprila uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se Iran poziva da ponovo otvori Ormuski moreuz, koji je Teheran zatvorio za, kako navodi, "neprijateljske zemlje i njihove saveznike nakon najnovijeg talasa američkih i izraelskih napada".

Arakči je ocenio da je protivljenje Pekinga i Moskve pomoglo da se spreči dalja eskalacija tenzija u regionu. Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pohvalio je "otpornost" iranskog naroda tokom sukoba i naglasio spremnost Pekinga da pomogne naporima za unapređenje diplomatije i okončanje krize.

Tramp: Danas pregovori lidera Izraela i Libana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će danas biti održani pregovori između Izraela i Libana o primirju.

On je na svojoj društvenoj mreži Trut napisao da će pregovori biti obavljeni između lidera dve zemlje.