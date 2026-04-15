Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Dž. D. Vens pozvao je papu Lava XIV, kao i celokupno katoličko sveštenstvo, da budu oprezniji kada iznose stavove i komentare o pitanjima koja se tiču teologije.

Govoreći na događaju koji je organizovala organizacija Turning Point USA, Vens je istakao da postoje različita mišljenja kada je reč o tome da li je neki rat opravdan ili ne, ali je naglasio da je, prema njegovom mišljenju, izuzetno važno da papa bude veoma pažljiv kada se javno izjašnjava o teološkim temama.

On je dodao da svako ima svoju ulogu, te je poručio da bi papa trebalo pre svega da se posveti propovedanju Jevanđelja.

Iako je naglasio da ima poštovanje prema papi Lavu XIV, Vens je izrazio nezadovoljstvo načinom na koji su predstavnici katoličkog sveštenstva, kako je rekao, „nemilosrdno“ kritikovali predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Podsetimo, papa Lav XIV ranije je pozvao da se ne nanosi šteta narodu Irana i ocenio da su pretnje upućene toj zemlji neprihvatljive.

Na to je reagovao Donald Tramp, koji je oštro kritikovao papu, poručivši da mu nije potreban poglavar Katoličke crkve koji se protivi njegovoj politici.

U celu polemiku uključila se i italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja je Trampove izjave o papi ocenila kao neprihvatljive.