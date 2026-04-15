Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je "Kina veoma srećna što on trajno otvara Ormuski moreuz".

Ova Trampova izjava dosla je nakon sto je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine jutros poručio da su "medijski izveštaji koji optužuju Kinu da pruža vojnu podršku Iranu potpuno izmišljeni".

"Ako SAD nastave sa povećanjem carina Kini na osnovu ovih optužbi, Kina će odgovoriti kontramerama", napisao je Đijan.

Oglasio se i Tramp: "Kina je veoma srećna što trajno otvaram Ormuski moreuz. To radim i za njih - kao i za ceo svet. Ova situacija se nikada više neće ponoviti. Oni su pristali da ne šalju oružje Iranu. Predsednik Si će me snažno zagrliti kada stignem tamo za nekoliko nedelja. Radimo zajedno pametno i veoma dobro! Zar to nije bolje od borbe??? ALI ZAPAMTITE, veoma smo dobri u borbi, ako moramo – daleko bolji od bilo koga drugog!!!"