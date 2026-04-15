Povorka je krenula iz grada Igdir prema granici Bazargan, a učesnici su nosili zastave i uzvikivali slogane podrške prijateljskim odnosima između Turske i Irana, preneo je portal "Press TV".

Prema navodima, 72 turska državljanina prešla su granicu i ušla u Iran, gde su ih ispratili ostali učesnici konvoja.

Okupljanja i slični skupovi podrške Iranu, kako se navodi, organizovani su prethodnih dana i u istočnim turskim provincijama.

U Tabrizu je, prema izveštaju, održan i skup turskih medijskih radnika i aktivista civilnog društva, gde je izražena podrška Iranu i njegovom, kako su naveli učesnici, otporu protiv "cionističkog i američkog neprijatelja".

Na sastancima u Iranu učesnici su pozvali na formiranje mreže "medija otpora" koja bi povezivala Tursku i Iran.

Predstavnici turskih organizacija i medija poručili su da njihova delatnost ne pripada jednoj zemlji, već širem "frontu otpora", dok su Iran opisali kao državu koja se, kako su naveli, "suprotstavlja velikim silama".

Prema njihovim navodima, 72 turska državljanina koji su ušli u Iran stigli su iz različitih gradova i verskih zajednica, a njihov dolazak usledio je nakon perioda u kojem je, kako je navedeno, prethodno planirana poseta odložena zbog bezbednosnih okolnosti.