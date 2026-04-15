Na početku razgovora Mađar je kazao da, nakon formiranja vlade, planira da obustavi emitovanje, kako ih je nazvao, "propagandnih medija", kao i donošenje novog zakona o medijima i formiranje novog regulatornog tela, preneo je portal "VG".

Tokom emisije voditelj i Mađar su više puta prekidali jedan drugog, pri čemu je voditelj insistirao da postavlja pitanja i tvrdio da su Mađaru ranije bili upućivani pozivi za gostovanje, dok je Mađar naveo da nije imao priliku da se pojavi u javnim medijima u poslednjih godinu i po dana.

U nastavku je Mađar govorio o planovima svoje stranke, uključujući mere protiv korupcije, osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, kao i pokretanje istraga o imovini poslanika i njihovih porodica unazad 20 godina.

Takođe je najavio ekonomske mere, uključujući pokretanje privrede, razvoj bolnica, nastavak i proširenja subvencija za režijske troškove, kao i smanjenje PDV-a na ogrevno drvo.

Govoreći o energetici, Mađar je rekao da je cilj obezbeđivanje najniže moguće cene, sigurnosti i održivosti snabdevanja, uz zaštitu sistema čak i u slučaju međunarodnih sukoba.

Na pitanje o spoljnopolitičkim kontaktima naveo je da nije razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, uz obrazloženje da još nije na funkciji premijera.

Tokom emisije voditelj je u više navrata pozivao Mađara da se obrati slušaocima i precizira političke planove, dok je Mađar tvrdio da ga voditelj prekida i da mu ne omogućava da iznese stavove u potpunosti.