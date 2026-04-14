Nikola Tomić, medijski i politički konsultant potpuno je na televizijskom gostovanju ukanalio srpsku opoziciju u blokadere. Srušio im je sve snove o tome da će oni biti "Peter Mađar".

"Kad se već poredite sa Mađarskom, opozicija je tamo već dva puta dobijala mesto gradonačelnika Budimpešte pod 'autokratom' Orbanom. Zašto se to ovde nije dogodilo? Opozicija je u Turskoj osvojila i Istanbul, Ankaru, Antaliju, Izmir...a Erdogan je pohapsio desetine hiljada opozicionara! Oni prave paralele samo kad njima to odgovara!"