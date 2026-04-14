Novoimenovani predsednik parlamenta Slovenije, Zoran Stevanović, izjavio je u utorak da planira da organizuje referendum o povlačenju zemlje iz NATO-a.

„Moram da kažem da smo narodu obećali referendum o pitanju izlaska iz NATO-a i mi ćemo taj referendum održati“, rekao je Stevanović za javni servis RTVSLO, prenosi News.Az pozivajući se na strane medije, prenosi news.az.

On je naglasio da njegov stav nije usklađen ni sa jednom stranom silom. „Nemam proruske stavove, već samo proslovenačke“, rekao je. „Smatramo da Slovenija mora da vodi svoju politiku nezavisno, suvereno.“

„Da moramo da sarađujemo sa svim zemljama sveta, posebno sa velikim silama, ali ta saradnja nikada ne sme da znači potčinjenost. Dobri odnosi sa svima, ali u interesu Slovenije“, dodao je.

On je takođe nagovestio zaokret ka distanciranju od učešća u međunarodnim sukobima, rekavši: „Apsolutno ćemo se protiviti mešanju u strane vojne i diplomatske sporove jer Slovenija od toga nikada nema koristi.“, prenosi Kijev post.

Iako je pokrenuo pitanje izlaska iz NATO-a, Stevanović je priznao da je malo verovatno da postoji podrška javnosti za izlazak iz Evropske unije. Napomenuo je da Slovenija i dalje značajno profitira od članstva u EU.

Dodao je i da njegova stranka planira da sprovede i druga predizborna obećanja, uključujući zalaganje za povlačenje Slovenije iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Govoreći o svojoj diplomatskoj agendi, Stevanović je rekao da planira da otputuje u Moskvu. „Želeo bih da gradim mostove i dobro sarađujem sa svim zemljama, bez obzira na zid koji je izgrađen između Zapada i Istoka“, rekao je.