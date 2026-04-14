TRAMPOVA BLOKADA PROPALA Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz
Više od 20 trgovačkih brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u protekla 24 sata, uprkos tvrdnjama američke vojske da nijedan brod nije prošao kroz blokadu iranskih luka, piše Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na američke zvaničnike.
Kako navodi njujorški list, komercijalni brodovi nastavili su tranzit kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca.
Ranije danas, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) je saopštila da nijedan brod nije prošao kroz pomorsku blokadu koju su SAD uspostavile oko iranskih luka i obalnih područja.
U saopštenju se, kako prenosi Rojters, navodi da tokom prvih 24 sata nijedan brod nije uspeo da prođe kroz blokadu, dok je šest trgovačkih brodova, po naređenju američkih snaga, promenilo kurs i vratilo se ka iranskoj luci u Omanskom zalivu.
SAD su u ponedeljak u 16 časova po srednjoevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu.
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.
Komentari (0)