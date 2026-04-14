Na međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko idejno rešenje Bloka A1, u okviru prve faze realizacije naselja „Velje brdo“, pristiglo je 29 rešenja, saopšteno je iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Veliko interesovanje za projekat

Ministar Slaven Radunović rekao je da je konkurs izazvao veliko interesovanje javnosti i da je pristiglo 29 prijava iz velikog broja država.

„Ovakav odziv svedoči o važnosti i značaju projekta, ali i prepoznatom potencijalu lokacije. Potvrdilo se da smo bili u pravu što smo inicirali međunarodni konkurs“, rekao je Radunović, prenosi RTCG.

Komisija je, kako je naveo, izvršila sveobuhvatnu analizu pristiglih rešenja. Dodeljene su tri nagrade, a dva rada biće otkupljena zbog visoke vrednosti. Naglasio je i da će građevinska dozvola biti izdata već u novembru.

Najbolja rešenja i nagrade

Glavna državna arhitektkinja Mirjana Đurišić kazala je da je veoma važno uspostavljanje agencije za planiranje prostora pod okriljem države, u skladu sa najboljim praksama.

Prema njenim rečima, prvonagrađeni rad odlikuje jasna organizacija bloka i usklađena saobraćajna rešenja.

„Svi stanovi su projektovani u skladu sa važećim pravilnicima. Garažni prostori su racionalni, a saobraćajnice imaju jasne logičke veze“, saopštila je Đurišić.

Prvu nagradu u iznosu od 100.000 evra osvojili su Dejan Milanović i Grozdanа Šišović iz Srbije, sa saradnicima.

Druga nagrada pripala je firmi TAKTIKA i autorima Stefanu Đorđeviću i Daliji Dukanac.

Treću nagradu osvojili su SADAR+VUGA d.o.o. i DVARP +C d.o.o., tim iz Crne Gore i Slovenije.

Detalji projekta

Predmet konkursa bila je izrada urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja Bloka A1 u okviru naselja „Velje brdo“, ukupne površine 61.356 m2.

Planirana je i izgradnja sabirne saobraćajnice koja će povezivati blok sa glavnim bulevarom „Velje brdo“.

Iz ministarstva su naveli da ovaj projekat predstavlja važan korak u daljem razvoju naselja i priliku da se javnost detaljnije upozna sa rezultatima konkursa.

Kritike stručne javnosti

Profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici u penziji, Radenko Pejović, ocenio je da parking prostori nisu adekvatno planirani i da projekat ima određene nedostatke.

„Ovo je najskuplji mogući način rešavanja stambenih potreba. Ovakav projekat se plasira pred parlamentarne izbore“, rekao je Pejović.

Sa druge strane, ministar Radunović odbacio je kritike, ističući da se projekat realizuje u interesu građana.

Planovi i realizacija

Kako je naveo Radunović, predviđene su podzemne garaže na više nivoa i adekvatan broj parking mesta za svaku zgradu.

Dodao je da će u okviru naselja biti izgrađen i hotel sa kongresnim centrom.

„Građani moraju imati kreditnu sposobnost da plate ratu, koja je sigurno niža od cene zakupa“, rekao je Radunović.

Najavio je da će konačni troškovi biti poznati nakon završetka glavnog projekta.