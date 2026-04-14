Za Evropsku uniju sada nastupa "savršena oluja", napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov.

"Prvo, negde će morati da se pronađe 90 milijardi evra za Ukrajinu – novac kojeg u Briselu nema, a u drugim evropskim prestonicama još manje. I to će biti sredstva nasilno izvučena iz džepova poreskih obveznika, kojima se ovo što se dešava sve manje dopada", istakao je.

Kao drugo, napomenuo je da će cene goriva i komunalnih usluga, usled događaja na, za EU dalekom Bliskom istoku, nastaviti da rastu, ne donoseći ni trunku optimizma, ni u svakodnevnim razgovorima građana ni u "hodnicima vlasti".

"I konačno, svađa Brisela sa Vašingtonom, kome je u Mađarskoj jasno ukazano na njegovo novo mesto u evropskim poslovima, nastaviće da uzburkava NATO, gde će Evropljani morati da umiruju Trampa novim vojnim izdacima", naglasio je Kosačov.

Dodao je da će, u krajnjem ishodu, antievropska ekonomija, "diversifikovana" u korist SAD, pod pritiskom antiruske politike, samo dodatno produbljivati probleme ujedinjene Evrope.

"Mađarska je tu tek taktička pobeda Brisela u sadašnjosti, koja ga ni najmanje ne štiti od strateškog poraza u budućnosti", istakao je ruski senator.

Poručio je da, iako mađarski premijer Viktor Orban odlazi, problemi ostaju – i više od toga: postaju sve veći i veći.