Peter Mađar i njegova opoziciona stranka Tisa odneli su ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, koje je čitava Evropa pratila - ne bez napetosti. Naime, pobeda Mađara i Tise na izborima u Mađarskoj predstavlja veliku promenu u evropskoj politici. Nakon 16 godina neprekidne vlasti Orbana, Mađarska ulazi u novu eru koja će direktno uticati na odnose sa Evropskom unijom, ali i Rusijom.

Lideri evropskih zemalja pozdravili su rezultate parlamentarnih izbora u Mađarskoj, navodeći da je "Mađarska izabrala Evropu".

Ko je Peter Mađar i kako je ušao u politiku

Mađar, 44-godišnji pravnik i preduzetnik, bio je na raznim pozicijama u Orbanovom sistemu i u prijateljskim odnosima sa nekim od vodećih funkcionera Fidesa.

Javnosti se obratio 2024, nakon što je predsednica Katalin Novak podnela ostavku zbog afere oko pomilovanja muškarca osuđenog zbog pomaganja u seksualnom zlostavljanju dece. Zbog te afere iz politike se povukla i bivša Mađarova supruga Judit Varga, koja je bila na čelu liste Fidesa za Evropske izbore.

Afera je izazvala šok u javnosti, s obzirom na to da je Orbanova vlada učinila zaštitu dece jednim od glavnih pitanja svoje politike.

"Žrtve Orbanovog sistema"

Mađar je inicijalno izrazio bes zbog toga što su Novakova i Varga postale "žrtve Orbanovog sistema", a onda je najavio da ulazi u politiku.

Za svega četiri meseca uspeo je da ostvari dvocifreni rezultat na evropskim izborima i da pokrene prijem Tise u Evropsku narodnu stranku (EPP), najjaču grupu u Evropskom parlamentu koju je Fides napustio 2021. kako bi izbegao da ga odatle isključe.

Mađar i Varga su se u međuvremenu razveli. Dok se ona u javnosti se retko pojavljivala od ostavke u februaru 2024, Mađarova politička karijera je doživela vrtoglavi uspon.

Od Fidesa do Tise

Sada bivšu suprugu Judit Mađar je upoznao 2005. na zabavi Gergelja Guljaša, sadašnjeg šefa Orbanovog kabineta s kojim je živeo tokom studentskih dana u Hamburgu, a venčali su se godinu dana kasnije.

Dok je Varga napredovala u Fidesu - od asistentkinje poslanika u Evropskom parlamentu do ministarke pravde 2019. - Mađar je ostajao po strani.

Više puta je bezuspešno pokušavao da se domogne više pozicije u vladi.

Afera sa pomilovanjem u Mađarskoj

Dva meseca pre razvoda, u januaru 2023, Mađar je tajno snimio Vargu dok je ona, kao ministarka pravde u Orbanovoj vladi, govorila o mešanju vlasti u sudski postupak. Na snimku je privatna konverzacija između njih dvoje i čuje se kako Varga sugeriše da je jedan ministar izvršio pritisak na tužioce da uklone osetljive delove iz jednog dokumenta.

Mađar je kasnije rekao da je tražio osiguranje u slučaju da se Varga i on sukobe sa režimom. Potom je mesecima ćutao, bojeći se kako bi skandal uticao na njihovo troje dece.

Zatim se ukazala prilika.

Napadi na režim iznutra

U februaru 2024, afera je naterala Vargu i mađarsku predsednicu Katalin Novak da podnesu ostavke zbog pomilovanja saučesnika pedofila. Varga, do tada vodeća kandidatkinja Fidesa za izbore za EP, povukla je kandidaturu. Optužujući funkcionere Fidesa da se "kriju iza ženskih suknji", Mađar je u objavi na Fejsbuku u februaru 2024. žestoko napao vladu. Mađarova kredibilnost proistekla je iz njegovog profila: insajdera iz Fidesa koji javno optužuje sistem za korupciju.

Brzo je prešao sa društvenih mreža na medije i postao prvi istaknuti odmetnik iz Orbanovog tabora koji je napao režim iznutra i privukao desetine hiljada birača razočaranih visokom inflacijom i troškovima života. Nakon protesta u martu na kojem se okupilo oko 50.000 ljudi, počeo je da okuplja tim biznismena i javnih ličnosti kako bi pokrenuo stranku.

Prvi veliki uspeh Tise bio je na izborima za Evropski parlament 2024, kad je stranka osvojila 29,6 odsto glasova, dok je Fides pao na 44,82, što je najniži rezultat ikada.

Supružnici su se razveli 2023, delimično zbog, kako je Mađar istakao, "političkih razlika". Varga ga je optužila za fizičko i verbalno zlostavljanje, uključujući zaključavanje u sobu, dok je Mađar tvrdio da je to "propaganda" Orbanovog okruženja. Sudska presuda, međutim, još nije doneta.

Ko je Judit Varga

Judit Varga je mađarska pravnica i političarka rođena 1980. godine u Miškolcu. Ima troje dece sa Peterom Mađarom. Bila je jedna od istaknutih članica vladajuće stranke Fides i bliska saradnica premijera Viktora Orbana.

Najpoznatija je po funkciji ministarke pravde Mađarske, koju je obavljala od 2019. do 2023. godine, nakon što je prethodno radila kao državna sekretarka za odnose sa Evropskom unijom i savetnica u Evropskom parlamentu.

Tokom mandata bila je jedno od glavnih lica mađarske politike prema EU, često braneći stavove Budimpešte u sporovima oko vladavine prava i evropskih fondova.

Ona se u javnosti se retko pojavljivala od ostavke u februaru 2024. Ali, u julu 2025. je Varga – za koju je Orban je u leto 2024. rekao da "ima premijerske sposobnosti" – razbila svoju tišinu i isključila povratak u javni život sve dok Mađar ne plati za svoju "izdaju".

Varga je tada ponovila optužbe za nasilje u porodici i ucenjivanje protiv svog bivšeg supruga nakon sudskog ročišta u Budimpešti, na koje je bila pozvana kao svedok na saslušanje u vezi slučaja korupcije u njenom Ministarstvu, u kojem je optužen njen bivši zamenik, preneo je “Juronjuz”.

- Ne želim da učestvujem u ovom takmičenju ako se nešto što se zove Peter Mađar nalazi u njemu. Izdaja nije dostignuće, posebno ne ako je to izdaja sopstvene porodice - rekla je tada Varga.