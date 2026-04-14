Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je danas da poraz Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj predstavlja neuspeh i za predsednika Rusije Vladimira Putina i istakao da je on izgubio "svog trojanskog konja" u Evropskoj uniji.

Baro je pozvao, između ostalog, njegovog naslednika da ukine mađarski veto na pomoć Ukrajini, prenosi televizija BFM.

On je istakao za radio RFI da je to poraz za Viktora Orbana, ali i za određeni broj njegovih saveznika iz internacionalne reakcione struje, na čelu sa Vladimirom Putinom.

Baro je dodao da od Petera Mađara očekuje da ispuni ono što je obećao - obnovu ključnih stubova vladavine prava koje je, kako tvrdi Orban razorio, vraćanje Mađarske među evropske nacije i ukidanje određenog broja veta koje je Mađarska ulagala bez ikakvog opravdanja.

Govoreći posebno o podršci Ukrajini, Baro je rekao da je Orbanova politika predstavljala prepreku i da je dobro što bi ona mogla da bude uklonjena.

On je time mislio na česta mađarska blokiranja zajedničkih odluka EU o pomoći Ukrajini nakon ruske invazije 2022. godine, navodi francuski list.

Novi mađarski premijer Peter Mađar, koji se opisuje kao proevropski konzervativac, najavio je "potpunu promenu režima" i obnovu vladavine prava u zemlji, dodaje Figaro.