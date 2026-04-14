Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan optužio je u nedelju Izrael za zločine nad Palestinom i Libanom i zapretio mogućom vojnom akcijom protiv jevrejske države, slično kao u prethodnim intervencijama u Karabahu i Libiji, piše The Jerusalem Post.

„Krvava mreža genocida nastavlja da ubija nevinu decu, žene i civile bez ikakvog pravila ili principa, ignorišući sve vrste ljudskih vrednosti“, tvrdio je Erdogan obraćajući se Međunarodnoj konferenciji azijsko-političkih partija u Istanbulu.

„Uprkos prekidu vatre, Izrael je primorao 1,2 miliona Libananaca da napuste svoje domove zbog napada na civilna naselja“, rekao je Erdogan, uprkos tome što su i Izrael i Sjedinjene Države odbacili tvrdnje da je Liban uključen u trenutni prekid vatre sa Iranom. Erdogan je dalje opisao izraelske akcije kao „varvarske“, pozivajući se na kontroverzni zakon koji je nedavno usvojio Kneset o odobravanju smrtnih kazni protiv terorista, za koji je turski lider rekao da je namenjen „samo palestinskim zatvorenicima“.

Odgovarajući novinarima kasnije tog dana, Erdogan je dodatno eskalirao svoju retoriku, sugerišući da bi Ankara mogla da se odluči za vojno angažovanje sa Izraelom.

„Moramo biti jaki da sprečimo Izrael da ovo uradi Palestini“, rekao je Erdogan. „Kao što smo ušli u Karabah, kao što smo ušli u Libiju, isto ćemo učiniti i njima“, izjavio je. „Ništa nas ne sprečava u tome. Samo treba da budemo jaki da bismo mogli da preduzmemo ove korake.“

Erdoganova oštra retorika je deo njegovog stalnog narativa kojim pokušava da pozicionira Tursku kao čvrstog branioca palestinskih prava.

Odgovarajući na njegove komentare, ministar za nasleđe Amihaj Elijahu (Ocma Jehudit) oštro je osudio Erdoganove izjave i moralni stav i optužio turskog lidera za licemerje, ističući tursku istoriju teritorijalne agresije na Kipru i njen tretman manjina, posebno Kurda.

„Turska, koja je osvojila Severni Kipar i kontroliše kurdske teritorije na istoku, usuđuje se da nam drži predavanja o moralu. Turska, koja je izgradila svoju ekonomiju na jermenskom genocidu, usuđuje se da nas optuži za genocid. Turska, koja silom sprovodi islamizaciju, usuđuje se da govori o ljudskim pravima“, rekao je Elijahu u saopštenju.

„Licemerni Erdogan nikoga ne impresionira ovim trenutnim cirkusom“, nastavio je, opisujući turskog predsednika kao „megalomanskog diktatora“ sa „imperijalističkim ambicijama“ koji sebe vidi kao „otomanskog sultana, a nije ništa više od patetičnog tiranina zemlje sa propadajućom ekonomijom i mrtvom demokratijom“.

Elijahuove izjave su otišle dalje od pukog kritikovanja Erdogana, implicirajući da je vreme da Izrael i Turska „zatvore ovo tužno poglavlje odnosa“ i obećavajući da će izraelskoj vladi predstaviti predlog za potpuni prekid diplomatskih veza sa Turskom.

U svojoj objavi, Elijahu je podelio ono što izgleda kao slika obrađena pomoću veštačke inteligencije, na kojoj premijer Benjamin Netanjahu postavlja izraelsku zastavu na Hramovnu goru u Jerusalimu, dok se Erdogan klanja Netanjahuu pred nogama, verovatno referišući na Erdoganove kontroverzne prethodne izjave u kojima se tvrdi da Jerusalim pripada Turskoj.