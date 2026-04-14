Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarao je sa svojim kolegama iz Irana, Turske i UAE na putu za Peking, kako bi se pronašlo mirno rešenje za rat Amerike i Izraela protiv Irana.

U telefonskom razgovoru sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, Lavrov je naglasio važnost "sprečavanja ponovnog izbijanja oružane konfrontacije" i pozdravio spremnost za nastavak diplomatije i traženje rešenja koja bi omogućila otklanjanje osnovnih uzroka konflikta i postizanje dugoročne stabilizacije situacije u regionu, uz uvažavanje legitimnih interesa Irana i njegovih suseda, navodi se u saopštenju iz Moskve.

Osim toga, šef ruske diplomatije je svom iranskom kolegi izjavio iskreno saučešće povodom brutalnog ubistva bivšeg šefa iranske diplomatije, rukovodioca Strateškog saveta za spoljnu politiku Islamske Republike Iran, Kemala Harazija.

U razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Republike Turske, Hakanom Fidanom, "razmotrena su pitanja koja se tiču pronalaženja puteva za izlazak iz krizne situacije nastale usled ničim izazvanog napada SAD i Izraela na Islamsku Republiku Iran" i izražena spremnost Moskve i Ankare da doprinesu naporima za mirno rešavanje konflikta, navodi se u saopštenju iz Moskve.

Lavrov i Abdulah bin Zajed el Nahjan, šef Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, "razmenili su procene situacije u Persijskom zalivu nakon američko-iranskih razgovora u Islamabadu".

"Pozvali su na hitan prekid svih neprijateljstava i nastavak političkih i diplomatskih napora za rešavanje krize koja je nastala kao rezultat ničim izazvanog napada SAD i Izraela na Iran", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi.

Po sletanju u Peking, Lavrov se sastao sa kineskim kolegom Vang Jijem, a jedna od tema razgovora bila je i situacija na Bliskom istoku.

Za to vreme se kineski predsednik Si Đinping susreo u Pekingu sa šeikom Halidom bin Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom, prestolonaslednikom Abu Dabija (UAE) i predstavio mu plan Kine za mir i stabilnost na Bliskom istoku.

Kineski plan ima četiri tačke koje se odnose na poštovanje principa miroljubive koegzistencije, suvereniteta država, vladavine međunarodnog prava i zajedničke bezbednosti.