“Neka služba Svetog Oca pomogne u podsticanju rešavanja sukoba i povratku mira, kako unutar naroda tako i među njima“, rekla je Melonijeva, jasno pokazujući svoju podršku papi, a da pritom nije otvoreno kritikovala američkog predsednika.

Da podsetimo, Donald Tramp je izazvao senzaciju nazvavši papu “užasnim“, a usledio je i odgovor poglavara Rimokatoličke crkve, koji je poručio da se ne plaši i da će nastaviti da protivi ratu.

Papi je podrška stigla i od španskog premijera Pedra Sančesa koji je rekao da “dok u svetu seju ratove, papa Lav XIV seje mir hrabrošću i odvažnošću“.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je kritike i uvrede na račun pape Lava XIV, ocenivši da su napadi na Isusa Hrista neprihvatljivi.

On je poručio da skrnavljenje Isusa, koga je nazvao prorokom mira i bratstva, ne može biti prihvatljivo ni za jednu slobodnu osobu.