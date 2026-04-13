Lider mađarske stranke Tisa Peter Mađar izjavio je danas da buduća vlada neće učestvovati u kreditu Evropske unije u vrednosti od 90 milijardi evra za pomoć Ukrajini koji su nedavno aktuelni premijer Viktor Orban i njegova vlada blokirali.

Mađar neće učestvovati u kreditu za Ukrajinu - Pregovaraću sa evropskim liderima. Slažem se da Mađarska bude izostavljena iz ovoga. Mađarska je u veoma teškoj finansijskoj situaciji, zadatak je sada da vrati kući novac koji pripada Mađarskoj. Ne možemo sebi da priuštimo da sada uzimamo nove kredite. Nacionalni dug Mađarske se utrostručio od 2010. godine - istakao je Mađar dan nakon što je partija Tisa ostvarila ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima, prenosi portal Indeks.hu.

Govoreći o potencijalnom ubrzanom prijemu Ukrajine u EU, Mađar je rekao da je nemoguće da zemlja koja je u ratu bude primljena u blok.

- Značajna većina zemalja članica ne smatra ovo mogućim scenariom. Sve zemlje kandidati moraju proći kroz isti proces, pregovarati o svim poglavljima. Takođe smo rekli da će u Mađarskoj biti održan referendum o tome da li Evropska unija treba da primi Ukrajinu, ali to se neće desiti u narednih nekoliko godina, ne u narednih deset godina - rekao je Mađar.

On je prethodno istakao da će Mađarska biti konstruktivan partner u EU, naglasivši da želi da Evropa ima "snažan glas".

Naveo je da je jedan od najvažnijih zadataka ponovno otvaranje sredstava Evropske unije, kao i da je već razgovarao sa predsednicom Evroske komisije Ursulom fon der Lajen.

"Diversifikovaćemo kupovinu energenata, ali se nećemo sasvim odvojiti od Rusije"

On je izjavio i da će buduća vlada učiniti sve što može da diversifikuje kupovinu energenata, ali i da se neće u potpunosti u tom smislu odvojiti od Rusije.

- Čak ni mi ne možemo promeniti geografiju. Rusija će ostati ovde, Mađarska će ostati ovde, učinićemo sve da diversifikujemo, ali to ne znači da ćemo se otcepiti. Uvek ćemo nabavljati naftu što jeftinije i što bezbednije moguće - rekao je Mađar.

On je istakao da je energetska bezbednost jedna od najvažnijih stvari za Mađarsku, ali i da je deiversifikacija najjefitniji način za nabavku sirovina. Prema njegovim rečima, naftovod "Družba" i situacija u Iranu pokazuju da ova pitanja ugrožavaju snabdevanje Mađarske, zbog čega je u njenom interesu da diverzifikuje snabdevanje energijom.

Mađar je izrazio nadu da rat neće trajati godinama i da će Evropska unija nakon okončanja rata ukinuti sankcije Rusiji, ocenivši da nije u interesu Evrope da nabavlja sirovine po višim cenama jer bi to štetilo njenoj konkurentnosti.

- Niko neće braniti ljudska prava bolje od mene, ali nemojmo sebi pucati u nogu - rekao je Mađar.