Brenan je čak naveo i da je 25. amandman američkog ustava, koji se odnosi na prisilno smenjivanje sa funkcije, napisan imajući u vidu Donalda Trampa.

Brenan, koji je bio na čelu američke špijunske agencije tokom predsedništva Baraka Obame, rekao je u subotu za "MC How" da Trampove nedavne burne izjave o uništavanju iranske civilizacije i opasnosti koju je predstavljao za toliko života zaslužuju njegovo smenjivanje.

- Ova osoba je očigledno poremećena. Mislim da je 25. amandman napisan imajući u vidu Donalda Trampa - naveoje Brenan.

On je takođe naveo da je Tramp prevelik teret da bi mu se dozvolilo da nastavi da bude vrhovni komandant, sa ogromnom vatrenom moći na raspolaganju, uključujući i američki nuklearni arsenal.

Prema njegovim rečima, Tramp koji je davao burne izjave o uništavanju iranske civilizacije "očigledno je lud".

Komentari bivšeg direktora CIA stavili su ga u prvi plan u okviru sve veće debate o Trampovoj odluci da krene u rat sa Iranom i njegovim sve nasilnijim pretnjama da će toj zemlji naneti masovno uništenje.

Dana 7. aprila, Tramp je upozorio da će "čitava iranska civilizacija umreti večeras" ako iranski režim ne ispuni njegov ultimatum, što je pretnja za koju je Brenan rekao da nagoveštava raspoređivanje nuklearnih kapaciteta.

Kako je Tramp pojačao svoju agresivnu i psovkama ispunjenu retoriku, sve veći broj demokrata je jasno počeo da pominje primenu 25. amandmana.

Reč je o meri, ugrađenoj u američki ustav 1967. godine, a koja omogućava potpredsedniku i većini kabineta da smene predsednika na osnovu toga što je "nesposoban da obavlja ovlašćenja i dužnosti svoje funkcije“.

Više od 70 demokrata u Kongresu pozvalo je na primenu amandmana, prema poslednjim podacima NBC News-a.

Ipak, šanse da se to zaista dogodi su blizu nule, s obzirom na čvrstu lojalnost koju Trampu i dalje pokazuju njegov potpredsednik, Džej Di Vens, i ceo njegov kabinet, preneo je Gardijan.

