"Mađarski premijer Viktor Orban sada je, kažu kritičari, i vojsku uključio u kampanju spremajući se za tobožnji „napad“ iz Ukrajine. Postoje bojazni da bi mogao da otkaže aprilske izbore na kojima mu se smeši poraz", pisao je lažovski Danas u martu ove godine.

"Utoliko je i Orbanova izjava da bi Ukrajina mogla da napadne energetska postrojenja u Mađarskoj najpre korisna mađarskom premijeru pred izbore", pisao je Danas.

Kako su naveli, "jednako je moguć i scenario da Orbanova vlada poništi izbore i scenario da upriliči nemire kako bi se poništila volja birača Mađarske." Ništa od toga se nije desilo.

A kako je pisao antisrpski Dojče Vele, "Orban je naložio vojsci da izađe iz kasarni i čuva energetska postrojenja od napada iz Ukrajine. No jasno je kako je sada Orbanov glavni cilj na svaki način sprečiti poraz na izborima."

"Mađarski opozicioni lider Peter Mađar u Orbanovoj komandi vidi mogućnost da bi premijer čak bio spreman da i sam izvede neku vrstu napada Ukrajinaca samo da bi dobio izgovor za otkazivanje izbora. Pozvao je Orbana da mirno preda vlast i da ne razmišlja o rešenjima koja predlažu ruske obaveštajne službe", pisao je Dojče Vele. Ništa od toga se nije desilo.

Razorni eksplozivi pronađeni su u blizini gasovoda u Srbiji koji transportuje ruski gas do Mađarske, saopštili su u nedelju lideri dve zemlje, privukavši političku pažnju u Mađarskoj u osetljivom trenutku, nekoliko dana pre parlamentarnih izbora. Srpske bezbednosne službe sprečile su moguću sabotažu u blizini Kanjiže, gde su pronađena četiri kilograma eksploziva nedaleko od gasovoda Turski tok.

O tome je pisao hrvatski Večernji list, a naravno da su hrvatski mediji od realne opasnosti napravili još jedno "dizanje vojske" i pokušaj "uvođenja vanrednog stanja" kako bi se sprečili ili odložili izbori 12. aprila. Ništa od toga se nije desilo.

Džentlmenski čestitao pobedu

Lider mađarske opozicione partije Tisa Peter Mađar saopštio je sinoć da mu je mađarski premijer Viktor Orban čestitao pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

"Premijer Viktor Orban nam je upravo čestitao pobedu telefonom", napisao je Mađar na svom nalogu na Fejsbuku.

Šta bi, lažovski mediji? Orban je džentlmenski priznao poraz i čestitao protivniku. Nema vojske na ulicama, nema građanskog rata, nema ničega od onoga što ste pisali - jer je sve bila laž namenjena plašenju naroda, izazivanju tenzija i poricanju demokratskog procesa koji je u Mađarskoj prošao - bez greške.

