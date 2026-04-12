Odgovarajući na pitanje zašto Evropa smatra Rusiju „đavolom“, dok je reakcija na akcije SAD u Iranu i Venecueli uzdržanija, Peskov je primetio da su Evropljani uvek smatrali da im odgovara da koriste Rusiju kao imaginarnog neprijatelja u domaće političke svrhe.

„Rusija, kao velika evroazijska zemlja, uvek je plašila mnoge Evropljane našom veličinom i moći. Uvek im je odgovaralo da nas koriste kao imaginarnog neprijatelja, koristeći to kao masku da uokvire određene procese unutar sebe. Prikazivanje spoljnog neprijatelja je uvek zgodno u domaće političke svrhe. Britanci su to uvek radili, naši večni prijatelji, Poljaci, naši večni prijatelji i niz drugih evropskih zemalja. Ali i prijatelji cele Evrope – Nemci. Zato je, da, – to istorijska konstanta. Istorija se razvija u spirali, a ta istorijska konstanta je stav prema Rusiji“, istakao je Peskov.

Ranije je stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja, izjavio da Evropljani nisu osudili „očigledan čin agresije“ Sjedinjenih Država protiv Irana i uporedio njihovu reakciju na incident sa teatrom apsurda.

Bilo bi nepromišljeno i kratkovidno od strane Rusije da potceni snagu NATO-a, rekao je Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje da li bi Rusija mogla da bude svedok kolapsa NATO-a, s obzirom na događaje koji se odvijaju oko saveza.

„Verovatno ne bi trebalo da potcenimo snagu ovog saveza. To bi bilo nepromišljeno i kratkovido. Savez je veoma jak“, rekao je Peskov, prenosi Sputnjik.