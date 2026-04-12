Oba pobednika su iz poznatih porodica u Mokrinu, u kojima se tradicija u odabiru najtvrđih jaja neguje od samog početka ovog takmičenja, skoro četiri decenije.

Ivana je jedina žena šampionka mokrinske Tucanijade, a ovo joj je druga pobeda.

Ne krije da joj je otac, inače sudija Tucanijade, Miodrag Prodanović Peka pomogao u odabiru pobedničkog jajeta.

- Otac je birao i ja sam, naravno, prisustvovala. To je tradicija u našoj porodici. Bila sam tri puta šampionka u juniorskoj konkurenciji i evo, sad drugi put u seniorskoj. Presrećna sam zbog toga - kaže Ivana za Informer.

I mlađanom Dušanu Terziću, sinu Živice i Save Terzića, prekaljenih šampiona prvenstva, deda i otac su birali jaja, rekao nam je stidljivo.

Organizatori mokrinske svetkovine, Mesna zajednica Mokrin i kikindska lokalna samouprava ove godine udvostručili su nagrade, pa je pobednicima u seniorskoj konkurenciji pripalo 100.000 dinara, a u juniorskoj 30.000.