Protest je izazvan naglim porastom cena goriva, a irska vlada nastoji da ograniči ekonomske posledice talasa blokada širom zemlje, prenosi Rojters.

Demonstranti, ogorčeni zbog rasta cena dizela za više od 20 odsto od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, ove nedelje su traktorima i kamionima blokirali rafineriju nafte, dve luke, terminal za gorivo i više puteva širom Republike Irske.

Protesti su izazvali veliki poremećaj u saobraćaju u Dablinu i ostavili oko trećinu benzinskih pumpi u zemlji bez goriva. Ministar finansija Republike Irske Sajmon Haris ocenio je da je nastupio "veoma opasan trenutak za zemlju".

Irska vlada je odbila da pregovara sa demonstrantima, među kojima su poljoprivrednici, vozači i preduzetnici, ali vodi pregovore sa grupama iz poljoprivrednog i transportnog sektora o merama za ublažavanje rasta troškova goriva.

Rezultati ankete koju je sproveo dnevni list "Sandej independent" pokazali su da 56 odsto anketiranih podržava proteste, ali da ih većina pristalica dve vladajuće stranke ne odobrava.

