"Sukobili se Vitkof i Aragči – bilo je na ivici fizičkog obračuna"



Jučerašnji pregovori Irana i SAD održani u Islamabadu uz posredovanje Pakistana bili su izuzetno napeti, javlja novinar turskog portala Haberturk Četiner Četin.

Iako je Al Arabija juče prenela da će pregovori biti održani indirektno i da će dve delegacije biti smeštene u dve različite prostorije, kako navodi Četin, u jednom trenutku je ipak došlo do susreta i napete interakcije dve strane.

Kako je rekao, do sukoba je došlo između specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i ministra spoljnih poslova Irana Abasa Aragčija.

"Tvrdi se da je pre samo nekoliko minuta došlo do napetog sukoba između ministra Abasa Aragčija i Vitkofa, koji je skoro prerastao u fizički obračun zbog ozbiljnog neslaganja oko upravljanja Ormuskim moreuzom... Nikada ne pretite Irancima", napisao je Četin na društvenoj mreži Iks.

Izrael: Više od 7.600 povređenih od početka sukoba

Ministarstvo zdravlja Izraela objavilo je nove, potresne podatke o žrtvama sukoba koji je počeo 28. februara.

Od početka rata sa Iranom, u bolnice je primljeno 7.656 osoba, uključujući civile i vojnike. Trenutno je hospitalizovano 114 ljudi, od kojih je dvoje u kritičnom stanju, dok se lekari bore za živote još 13 teško povređenih pacijenata.

Prolaz za supertankere u Ormuzu košta 2 miliona dolara

Teheran je uspostavio potpuni nadzor nad Ormuskim moreuzom, pretvarajući ovaj vitalni plovni put u "naplatnu stanicu".

Prolaz je ograničen na svega 12 brodova dnevno.

Vlasnici supertankera moraju da plate čak dva miliona dolara za jednu dozvolu.

Brodovlasnici iz Grčke, Kine, Indije i Pakistana već su u direktnim pregovorima sa Revolucionarnom gardom Irana (IRGC) kako bi osigurali prolaz za svoje terete.

Iako Donald Tramp tvrdi da primirje podrazumeva potpuno otvaranje moreuza, Iran na terenu sprovodi sopstvena pravila, koristeći kontrolu nad naftnim putevima kao ključnu polugu moći.

Tramp preti "venecuelanskim scenarijom" i totalnom blokadom

Nakon što su pregovori u Pakistanu završeni bez dogovora, Donald Tramp je putem mreže "Trut sošl" poslao najozbiljnije upozorenje Iranu do sada. On nagoveštava uvođenje pomorske blokade Irana, slične onoj koja je dovela do kolapsa ekonomije u Venecueli pod Nikolasom Madurom.

U igri su dve opcije:

Tramp preti da će "vratiti Teheran u kameno doba" bombardovanjem.

Potpuno odsecanje Irana od prihoda od nafte, čime bi se izvršio direktan pritisak i na Kinu i Indiju kao glavne kupce.

Nosač aviona "USS Džerald Ford", koji je predvodio blokadu Venecuele, pridružio se floti u Persijskom zalivu. Analitičari ocenjuju da je ovo "poslednja opomena" pre nego što Vašington potpuno zatvori obruč oko iranske ekonomije.

Dar: "Pregovori se nastavljaju"

Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar potvrdio je da će se pregovori između SAD i Irana nastaviti i da razgovori nisu završeni jer obe strane još uvek razmatraju zahteve.

Prethodno je potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao da su razgovori završeni bez sporazuma i da su SAD napustile pregovore.

Izrael ima dva uslova za primirje s Libanom



Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael pristaje na mirovne pregovore sa Libanom, ali pod uslovom razoružavanja Hezbolaha i postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma.

Pomorska blokada adut u rukama Trampa ako Iran ne prihvati američke uslove



Američki predsednik Donald Tramp danas se oglasio nakon neuspešnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu i ukazao da je pomorska blokada slična onoj izvršenoj u Venecueli pre pada predsednika Nikolasa Madura mogući adut ukoliko Iran ne prihvati američke uslove.

Tramp je objavio na mreži Truth Social članak sa portala Just the News pod naslovom "Adut u Trampovim rukama ako Iran ne popusti: pomorska blokada".

Pre nego što je pokrenuo hapšenje Madura, Tramp je pomorskom blokadom doveo venecuelansku ekonomiju do kolapsa i prekinuo je prihode od nafte, navodi portal Just the News.

Pakistan poziva Iran i SAD da održe primirje



Potpredsednik pakistanske vlade Išak Dar, povodom američko-iranskih pregovorima koji su održani u Islamabadu, istakao je da je imperativ da "strane ostanu posvećene primirju".

"Nadamo se da će dve strane zadržati pozitivan duh kako bi postigle trajni mir i prosperitet za ceo region i šire", navodi se u saopštenju.

Prema njegovim rečima, Pakistan će nastaviti da igra ulogu u posredovanju u angažovanju i dijalogu između Irana i SAD "u narednim danima".

Izrazio je "zahvalnost" obema stranama jer cene napore Pakinstana da pomogne u postizanju primirja.

Vens: Bez sporazuma, dali smo svoju konačnu i najbolju ponudu