Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je Iran da iskoristi mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi doprineo trajnoj deeskalaciji, nakon telefonskog razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom.

"Pozvao sam ga da iskoristi priliku koju pružaju pregovori pokrenuti u Islamabadu kako bi se otvorio put ka trajnoj deeskalaciji i zahtevnom sporazumu koji pruža čvrste garancije za bezbednost u regionu, uključujući sve uključene zemlje", napisao je Makron u subotu na mreži X.



