Gnev američkog predsednika prema Francuskoj i Španiji bio je, prema rečima zvaničnika alijanse, u fokusu njegovog sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Vašingtonu u sredu. Italija i Velika Britanija su takođe odbile pristup svojim bazama, iako je London od tada promenio svoju odluku.

Dok su Trampovi raniji napadi na NATO izazvali jedinstven odgovor evropskih saveznika, rat u Iranu ih je podelio, rekla su četiri diplomate NATO-a za FT. Oni kažu da su evropske prestonice podeljene oko odluka koje su potkopale napore da se SAD ubede da zadrže svoje trupe na kontinentu.

- Bio je to potpuni autogol, bez sumnje - rekao je jedan visoki diplomata NATO-a.

- Ovo su američke vojne baze... za američku vojsku - dodao je, napominjući da se nekim objektima zajednički upravlja ili su pod nacionalnom kontrolom. Prema rečima ljudi upoznatih sa razgovorima, Tramp je bio besan tokom sastanka sa Ruteom u Beloj kući. Pretio je da će kazniti evropske zemlje za koje je smatrao da ne pružaju dovoljnu podršku ratu, ali nije naveo nikakve konkretne mere na sastanku.

Rute je rekao da su njegovi razgovori sa Trampom u sredu bili „iskreni“.

- Osetio sam njegovo razočaranje jer je smatrao da previše saveznika nije uz njega - rekao je Rute na događaju u Vašingtonu u četvrtak.

- Kada je u pitanju pružanje logističke i druge podrške koja je Sjedinjenim Državama bila potrebna u Iranu, neki saveznici su, blago rečeno, bili malo spori. Međutim, dodao je da nakon početnog šoka, evropski saveznici sada obezbeđuju baze, logistiku i rade sve što Sjedinjene Države traže. Zvaničnik Bele kuće rekao je za Fajnenšel tajms:

- Kao što je predsednik Tramp rekao juče, NATO je stavljen na test i nije uspeo.

Poslednjih nedelja, američki predsednik je kritikovao evropske prestonice zbog blokiranja korišćenja vojnih baza ili zatvaranja vazdušnog prostora, optužujući NATO da „nije bio tamo kada je trebalo da bude“.

Španija je zabranila korišćenje zajedničkih špansko-američkih baza u Roti i Moronu za operacije vezane za rat i zabranila je avionima koji su učestvovali u napadima na Iran da koriste njen vazdušni prostor. Italija je odbila dozvolu američkim vojnim avionima da pune gorivo u zajednički upravljanoj vazduhoplovnoj bazi Sigonela na Siciliji.

Britanski premijer ser Kir Starmer je u početku blokirao korišćenje britanskih baza od strane SAD za napade na Iran, navodeći želju da se izbegnu greške Iraka i odbacujući „promenu režima u vazduhu“. U roku od 24 sata, promenio je svoju odluku i odobrio korišćenje baza poput Dijega Garsije za ograničene odbrambene svrhe. Tramp je kritikovao njegovo početno oklevanje, rekavši da je Velika Britanija trebalo da deluje mnogo brže i ismevajući Starmerov fokus na pravna pitanja u ratno vreme.

Francuska je odobrila zahteve SAD za vazdušni prostor od slučaja do slučaja, ali je Tramp optužio Pariz da je uskratio pristup mlaznjaku koji je prevozio vojnu opremu. Diplomatski zvaničnik nije potvrdio da li je avion bio američki ili izraelski. Jelisejska palata je izrazila iznenađenje Trampovom optužbom i saopštila da se njena politika nije promenila.

Jedan diplomata je rekao da je nevoljnost saveznika da pošalju ratne brodove u Ormuski moreuz razumljiva, ali da je njihova pogrešna procena oko vojnih baza razbesnela druge evropske vlade, posebno u baltičkim zemljama i Poljskoj.

Skoro sve evropske članice NATO-a generalno podržavaju veću „stratešku autonomiju“ od Sjedinjenih Država, francusku inicijativu koja je u skladu sa željom Trampove administracije da kontinent preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu. Ali diplomate kažu da je uskraćivanje pristupa bazama bio korak predaleko, vođen domaćim političkim razmatranjima koja su suprotna duhu međusobne odbrane.



Nemački kancelar Fridrih Merc je u četvrtak rekao da ne želi da se NATO raspadne zbog Irana.

- NATO je garant naše bezbednosti, posebno u Evropi - rekao je. „Moramo ovde ostati hladne glave.“ Dodao je da je Nemačka spremna da doprinese misiji za obezbeđivanje Ormuskog moreuza, pod uslovom da postoji međunarodni mandat i da ga odobri Bundestag. Merc je takođe rekao da nema planova za ograničavanje upotrebe američkih vojnih baza u Nemačkoj, uprkos pozivima krajnje levice i desnice.

Izjave lidera EU da „to nije naš rat“ viđene su kao uvreda prema Trampu, rekao je treći evropski diplomata.

- Moramo Trampu na ovaj ili onaj način pokazati da smo korisni - dodao je.

Od kada se Tramp, samoproglašeni skeptik prema NATO-u, vratio u Belu kuću prošle godine, evropski saveznici su koristili dva argumenta da ga ubede da se ne povuče iz saveza: veća potrošnja na odbranu kako bi se smanjio teret za Vašington i naglašavanje da američko vojno prisustvo u Evropi projektuje američku moć na globalnom nivou.

Nedavne evropske odluke duboko su potkopale taj drugi argument, rekle su diplomate.

- Cena ovoga bi mogla biti ogromna - rekao je četvrti diplomata. "Sada čak i američki zvaničnici koji razumeju zašto im je NATO koristan u Evropi dovode u pitanje smisao svega toga."

(Index)